शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी में Coca-Cola की यह कंपनी, IPO को लेकर आई यह खबर

Coca Cola IPO Date: कोका-कोला (Coca-Cola) की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है. यदि यह आईपीओ (IPO) इश्यू होता है तो यह ग्लोबल कंपनियों के जरिये भारतीय यूनिट को लिस्टेड करने का ट्रेंड बन जाएगा.
Trending Photos
Coca Cola IPO: दुनियाभर में मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका-कोला (Coca-Cola) अपनी इंडियन बॉटलिंग यूनिट हिन्दुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड (HCCB) का 1 अरब डॉलर का आईपीओ (IPO) लाने का प्लान कर रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने हाल ही में बैंकर्स से इस आईपीओ (IPO) को लेकर चर्चा की है. हालांकि, कंपनी की तरपु से अभी तक इसके लिए बैंकर्स को अपइंट नहीं किया गया है. इस प्रोसेस को अभी शुरुआती दौर में बताया जा रहा है.
अगले साल लिस्ट हो सकता है आईपीओ
रिपोर्ट के अनुसार यदि आईपीओ (IPO) का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इसे अगले साल लिस्ट किया जा सकता है. इस पर बातचीत जारी है. प्रोसेस के हिसाब से आईपीओ (IPO) का टाइम, स्ट्रक्चर और साइज बदल सकता है. कोका-कोला (Coca-Cola) की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है. यदि यह आईपीओ (IPO) इश्यू होता है तो यह ग्लोबल कंपनियों के जरिये भारतीय यूनिट को लिस्टेड करने का ट्रेंड बन जाएगा.
हुंदई ने लॉन्च किया 3.3 अरब डॉलर का आईपीओ
हाल में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1.3 अरब डॉलर और हुंदई मोटर्स ने 3.3 अरब डॉलर का आईपीओ (IPO) लॉन्च किया था. हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस का हेड ऑफिस बेंगलुरु में है. यह कंपनी 20 लाख से ज्यादा रिटेलर्स को सर्विस देती है और 5,200 से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार मुहैया कराती है. एचसीसीबी (HCCB) के पास साउथ और वेस्ट इंडिया में 12 राज्यों और 236 जिलों में 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं.
हाल ही में कोका-कोला (Coca-Cola) ने अपनी पैरेंट कंपनी हिन्दुस्तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में कुछ हिस्सेदारी जुबिलेंट भरतिया ग्रुप को बेची है. यह ग्रुप फूड सर्विस, दवाओं और ऑटोमोबाइल ड्रिस्ट्रीब्यूशन जैसे सेक्टर में काम करता है.