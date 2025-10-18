Advertisement
trendingNow12967105
Hindi Newsबिजनेस

शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी में Coca-Cola की यह कंपनी, IPO को लेकर आई यह खबर

Coca Cola IPO Date: कोका-कोला (Coca-Cola) की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क‍िसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है. यद‍ि यह आईपीओ (IPO) इश्‍यू होता है तो यह ग्‍लोबल कंपन‍ियों के जर‍िये भारतीय यून‍िट को ल‍िस्‍टेड करने का ट्रेंड बन जाएगा. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 18, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शेयर बाजार में एंट्री की तैयारी में Coca-Cola की यह कंपनी, IPO को लेकर आई यह खबर

Coca Cola IPO: दुन‍ियाभर में मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका-कोला (Coca-Cola) अपनी इंड‍ियन बॉटलिंग यून‍िट ह‍िन्‍दुस्‍तान कोका-कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड (HCCB) का 1 अरब डॉलर का आईपीओ (IPO) लाने का प्‍लान कर रही है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने हाल ही में बैंकर्स से इस आईपीओ (IPO) को लेकर चर्चा की है. हालांक‍ि, कंपनी की तरपु से अभी तक इसके ल‍िए बैंकर्स को अपइंट नहीं क‍िया गया है. इस प्रोसेस को अभी शुरुआती दौर में बताया जा रहा है.

अगले साल ल‍िस्‍ट हो सकता है आईपीओ

रिपोर्ट के अनुसार यद‍ि आईपीओ (IPO) का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इसे अगले साल ल‍िस्‍ट क‍िया जा सकता है. इस पर बातचीत जारी है. प्रोसेस के ह‍िसाब से आईपीओ (IPO) का टाइम, स्‍ट्रक्‍चर और साइज बदल सकता है. कोका-कोला (Coca-Cola) की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क‍िसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है. यद‍ि यह आईपीओ (IPO) इश्‍यू होता है तो यह ग्‍लोबल कंपन‍ियों के जर‍िये भारतीय यून‍िट को ल‍िस्‍टेड करने का ट्रेंड बन जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हुंदई ने लॉन्‍च क‍िया 3.3 अरब डॉलर का आईपीओ
हाल में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1.3 अरब डॉलर और हुंदई मोटर्स ने 3.3 अरब डॉलर का आईपीओ (IPO) लॉन्च किया था. हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेस का हेड ऑफ‍िस बेंगलुरु में है. यह कंपनी 20 लाख से ज्‍यादा रिटेलर्स को सर्व‍िस देती है और 5,200 से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार मुहैया कराती है. एचसीसीबी (HCCB) के पास साउथ और वेस्‍ट इंड‍िया में 12 राज्यों और 236 जिलों में 14 मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग यून‍िट हैं.

हाल ही में कोका-कोला (Coca-Cola) ने अपनी पैरेंट कंपनी ह‍िन्‍दुस्‍तान कोका-कोला होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में कुछ ह‍िस्‍सेदारी जुबिलेंट भरत‍िया ग्रुप को बेची है. यह ग्रुप फूड सर्व‍िस, दवाओं और ऑटोमोबाइल ड्रि‍स्‍ट्रीब्‍यूशन जैसे सेक्‍टर में काम करता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Coca Cola

Trending news

नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
NATIONAL HERALD
नेशनल हेराल्ड केस में 'स्वामी' ने रखी ऐसी बात, कोर्ट अब 29 नवंबर को करेगा सुनवाई
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
Telangana
यहां पिछड़ा वर्ग की कॉल पर प्रदेश व्यापी बंद, धनतेरस पर थमे बसों के पहिए, लोग परेशान
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
Diwali
दीवाली पर घूमने जा रहे हैं! ट्रेन में बैठने से पहले पढ़ लें मौसम की ये सख्त चेतावनी
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
Tamil Nadu news
इस राज्‍य सरकार ने दिवाली पर कर्मचारियों की मौज करा दी, दी ऐसी खुशखबरी
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
rss
'पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं पॉपुलेशन पॉलिसी...,' जनसंख्या नियंत्रण पर RSS का सुझाव
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
Sabarkantha
साबरकांठा में दो पक्षों में जमकर 'महाभारत', 120 पर केस; 40 गाड़ियां टूटीं, कई घायल
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
Amritsar
अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भयानक आग, सरहिंद में पर धूं-धूंकर चले डिब्बे
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
Jammu Kashmir
कश्मीरी प्रोडक्ट्स चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
Majaz Lucknawi
बताऊं क्या तुझे ऐ हम-नशीं... 'डिजिटल दौर में भी आशिकों का इलाज हैं मजाज़ की गजलें
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?
Indigo flight
'इससे अच्छा तो मेरा...', इंडिगो के लजीज खाने में नहीं मिला 'स्वाद', क्यों छिड़ी बहस?