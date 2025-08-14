Cognizant Salary Hike: ग्‍लोबल आईटी कंपनी कॉग्‍न‍िजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने अपने कर्मचार‍ियों के लि‍ए बड़ा ऐलान क‍िया है. आईटी कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि कंपनी 1 नवंबर 2025 से अपने 80 फीसदी पात्र एम्‍पलाई को सैलरी हाइक देगी. यह सैलरी हाइक पिछले साल की तुलना में देरी से हो रहा है. कंपनी की तरफ से पिछले साल अगस्त में 1-5% की सैलरी हाइक दी गई थी. उस समय कॉग्‍न‍िजेंट की तरफ से सैलरी हाइक चार महीने की देरी से द‍िया गया था. अब इस बार यह प्रोसेस नवंबर के महीने तक टल गया है.

इस लेवल तक के कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा हाइक

ईटी में प्रकाश‍ित‍ खबर के अनुासार कॉग्‍न‍िजेंट प्रवक्ता ने बताया क‍ि यह सैलरी हाइक सीनियर एसोसिएट लेवल तक के कर्मचारियों को दी जाएगी. इंक्रीमेंट क‍ितना होगा यह एम्‍पलायी के प्रदर्शन और देश के आधार पर अलग-अलग होगा. भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कंपनी कर्मचार‍ियों को हाई सिंगल डिजिट में सैलरी हाइक मि‍लेगी. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एम्‍पलायी को सबसे अच्‍छा हाइक द‍िया जाएगा.

परफारमेंस के आधार पर म‍िलेगा सैलरी हाइक

कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि यह फैसला दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप है. इसमें कहा गया क‍ि साल 2025 की दूसरी छमाही में ज्‍यादातर कर्मचारियों को उनकी परफारमेंस के आधार पर सैलरी हाइक द‍िया जाएगा. कंपनी की तरफ से सैलरी हाइक ऐसे समय में क‍िया जा रहा है जब आईटी इंडस्‍ट्री में अन‍िश्‍च‍ितता बनी हुई है. आईटी सेक्‍टर की द‍िग्‍गज कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से इस साल सैलरी हाइक को टाल दिया गया है.

TCS की 12000 कर्मचार‍ियों की छंटनी की तैयारी

इसके अलावा टीसीएस की तरफ से छह लाख कर्मचार‍ियों की कुल संख्‍या का 2 फीसदी (करीब 12,000) की छंटनी का प्‍लान बनाया जा रहा है. दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस की तरफ से अप्रैल महीने में इंक्रीमेंट क‍िया गया था. लेकिन अभी अगले सैलरी हाइक को लेकर फैसला नहीं क‍िया गया है. विप्रो की तरफ से पिछले साल सितंबर में सैलरी हाइक क‍िया गया था. अब बाजार की स्थिति को देखकर फैसला ल‍िया जाएगा.

पिछले महीने कॉग्‍न‍िजेंट ने अप्रैल-जून तिमाही में 14% की नेट प्रॉफ‍िट ग्रोथ दर्ज की और रेवेन्‍यू में 8.1% की बढ़ोतरी हुई. कंपनी की तरफ से सालभर के ल‍िए रेवेन्‍यू का अनुमान बढ़ाकर 20.7-21.1 बिलियन डॉलर कर द‍िया गया. कंपनी के सीएफओ कॉग्निजेंट के मुख्य वित्तीय अधिकारी जतिन दलाल ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य इस साल की दूसरी छमाही में अधिकांश कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देना है. कंपनी ने इस साल अपने अधिकांश कर्मचारियों को तीन साल में सबसे अधिक बोनस भी दिया.