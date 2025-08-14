TCS वाले करते रह गए इंतजार, इस आईटी कंपनी ने कर द‍िया इंक्रीमेंट का ऐलान; क‍ितना बढ़ेगा पैसा?
Advertisement
trendingNow12880965
Hindi Newsबिजनेस

TCS वाले करते रह गए इंतजार, इस आईटी कंपनी ने कर द‍िया इंक्रीमेंट का ऐलान; क‍ितना बढ़ेगा पैसा?

TCS Salary Hike: इंक्रीमेंट क‍ितना होगा यह एम्‍पलायी के प्रदर्शन और देश के आधार पर अलग-अलग होगा. भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कंपनी कर्मचार‍ियों को हाई सिंगल डिजिट में सैलरी हाइक मि‍लेगी. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TCS वाले करते रह गए इंतजार, इस आईटी कंपनी ने कर द‍िया इंक्रीमेंट का ऐलान; क‍ितना बढ़ेगा पैसा?

Cognizant Salary Hike: ग्‍लोबल आईटी कंपनी कॉग्‍न‍िजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने अपने कर्मचार‍ियों के लि‍ए बड़ा ऐलान क‍िया है. आईटी कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि कंपनी 1 नवंबर 2025 से अपने 80 फीसदी पात्र एम्‍पलाई को सैलरी हाइक देगी. यह सैलरी हाइक पिछले साल की तुलना में देरी से हो रहा है. कंपनी की तरफ से पिछले साल अगस्त में 1-5% की सैलरी हाइक दी गई थी. उस समय कॉग्‍न‍िजेंट की तरफ से सैलरी हाइक चार महीने की देरी से द‍िया गया था. अब इस बार यह प्रोसेस नवंबर के महीने तक टल गया है.

इस लेवल तक के कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा हाइक

ईटी में प्रकाश‍ित‍ खबर के अनुासार कॉग्‍न‍िजेंट प्रवक्ता ने बताया क‍ि यह सैलरी हाइक सीनियर एसोसिएट लेवल तक के कर्मचारियों को दी जाएगी. इंक्रीमेंट क‍ितना होगा यह एम्‍पलायी के प्रदर्शन और देश के आधार पर अलग-अलग होगा. भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कंपनी कर्मचार‍ियों को हाई सिंगल डिजिट में सैलरी हाइक मि‍लेगी. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले एम्‍पलायी को सबसे अच्‍छा हाइक द‍िया जाएगा.

यह भी पढ़ें: TATA की कंपनी में भूचाल! 12,000 लोगों की छंटनी के बाद अब हायरिंग और इंक्रीमेंट भी ठप

परफारमेंस के आधार पर म‍िलेगा सैलरी हाइक
कंपनी की तरफ से बताया गया क‍ि यह फैसला दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप है. इसमें कहा गया क‍ि साल 2025 की दूसरी छमाही में ज्‍यादातर कर्मचारियों को उनकी परफारमेंस के आधार पर सैलरी हाइक द‍िया जाएगा. कंपनी की तरफ से सैलरी हाइक ऐसे समय में क‍िया जा रहा है जब आईटी इंडस्‍ट्री में अन‍िश्‍च‍ितता बनी हुई है. आईटी सेक्‍टर की द‍िग्‍गज कंपनी टीसीएस (TCS) की तरफ से इस साल सैलरी हाइक को टाल दिया गया है.

TCS की 12000 कर्मचार‍ियों की छंटनी की तैयारी
इसके अलावा टीसीएस की तरफ से छह लाख कर्मचार‍ियों की कुल संख्‍या का 2 फीसदी (करीब 12,000) की छंटनी का प्‍लान बनाया जा रहा है. दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस की तरफ से अप्रैल महीने में इंक्रीमेंट क‍िया गया था. लेकिन अभी अगले सैलरी हाइक को लेकर फैसला नहीं क‍िया गया है. विप्रो की तरफ से पिछले साल सितंबर में सैलरी हाइक क‍िया गया था. अब बाजार की स्थिति को देखकर फैसला ल‍िया जाएगा.

यह भी पढ़ें: आठवें वेतन आयोग के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा बड़ा सैलरी हाइक? आ गया नया अपडेट

पिछले महीने कॉग्‍न‍िजेंट ने अप्रैल-जून तिमाही में 14% की नेट प्रॉफ‍िट ग्रोथ दर्ज की और रेवेन्‍यू में 8.1% की बढ़ोतरी हुई. कंपनी की तरफ से सालभर के ल‍िए रेवेन्‍यू का अनुमान बढ़ाकर 20.7-21.1 बिलियन डॉलर कर द‍िया गया. कंपनी के सीएफओ कॉग्निजेंट के मुख्य वित्तीय अधिकारी जतिन दलाल ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य इस साल की दूसरी छमाही में अधिकांश कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देना है. कंपनी ने इस साल अपने अधिकांश कर्मचारियों को तीन साल में सबसे अधिक बोनस भी दिया.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

tcsCognizant

Trending news

वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आय
Supreme Court
वोटर राजनीतिक दलों पर निर्भर क्यों रहे...? बिहार के SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आय
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन
President
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
;