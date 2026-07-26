/शेयर बाजार की गिरावट से टॉप-10 कंपनियों को बड़ा झटका, एक हफ्ते में ₹2.74 लाख करोड़ डूबे; HDFC बैंक सबसे ज्यादा पिटा

Mcap of 9 top valued firms : भारतीय शेयर बाजार में पिछले सप्ताह आई तेज गिरावट का असर देश की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों पर भी साफ दिखाई दिया है. लगातार बिकवाली के दबाव के बीच देश की टॉप-10 सबसे वैल्युएबल कंपनियों में से 9 का संयुक्त मार्केट कैप ₹2.74 लाख करोड़ घट गया है. इस दौरान सबसे ज्यादा नुकसान HDFC बैंक को उठाना पड़ा, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर अकेली ऐसी कंपनी रही जिसने गिरते बाजार में भी अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी.
पूरे सप्ताह बाजार पर कई नकारात्मक कारकों का असर देखने को मिला है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, वैश्विक जियो-पॉलिटिकल तनाव और निवेशकों के कमजोर भरोसे ने बाजार की चाल बिगाड़ दी. वहीं, बैंकिंग सेक्टर के पहली तिमाही (Q1) के मिश्रित नतीजों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी. इसका असर ये रहा कि सप्ताह के अंत तक सेंसेक्स 2,091.68 अंक यानी 2.67% और निफ्टी 566.85 अंक यानी 2.32% की गिरावट के साथ बंद हुए.
सप्ताहभर की गिरावट में सबसे अधिक नुकसान HDFC बैंक को हुआ. बैंक का मार्केट कैप ₹1,18,383.91 करोड़ घटकर ₹11,43,985.90 करोड़ पर आ गया. इस दौरान बैंक का शेयर करीब 9.40% टूट गया. तिमाही नतीजों के बाद मार्जिन को लेकर बढ़ी चिंताओं और निवेशकों की बिकवाली ने बैंक पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया.
देश की सबसे वैल्युएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बाजार की गिरावट से अछूती नहीं रही. कंपनी का मार्केट कैप ₹65,429.82 करोड़ घटकर ₹17,29,661.44 करोड़ रह गया. रिलायंस के शेयरों में आई कमजोरी ने भी बाजार की कुल गिरावट को और गहरा किया.
सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक SBI का मार्केट कैप ₹26,814.94 करोड़ घटकर ₹9,36,953.84 करोड़ रह गया. वहीं, बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन ₹26,802.74 करोड़ घटकर ₹6,30,471.54 करोड़ पर पहुंच गई. दोनों कंपनियों में हुई बिकवाली का सीधा असर उनके मार्केट कैप पर देखने को मिला.
LIC का मार्केट कैप ₹15,116.74 करोड़ घटकर ₹5,33,007.56 करोड़ रह गया. वहीं, ICICI बैंक का मार्केट कैप ₹6,223.84 करोड़ घटकर ₹10,28,217.93 करोड़ पर आ गया. इसके अलावा भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनियों के मार्केट कैप में भी गिरावट दर्ज की गई.
जहां टॉप-10 कंपनियों में ज्यादातर कंपनियां गिरावट की चपेट में रहीं. वहीं, हिंदुस्तान यूनिलिवर ने निवेशकों को राहत दी. कंपनी का मार्केट कैप ₹152.73 करोड़ बढ़कर ₹5,03,928.59 करोड़ हो गया. गिरते बाजार में HUL का प्रदर्शन इसे सप्ताह की इकलौती बड़ी विजेता कंपनी बनाता है.