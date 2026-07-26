Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /शेयर बाजार की गिरावट से टॉप-10 कंपनियों को बड़ा झटका, एक हफ्ते में ₹2.74 लाख करोड़ डूबे; HDFC बैंक सबसे ज्यादा पिटा

शेयर बाजार की गिरावट से टॉप-10 कंपनियों को बड़ा झटका, एक हफ्ते में ₹2.74 लाख करोड़ डूबे; HDFC बैंक सबसे ज्यादा पिटा

सप्ताहभर की गिरावट में सबसे अधिक नुकसान HDFC बैंक को हुआ. बैंक का मार्केट कैप ₹1,18,383.91 करोड़ घटकर ₹11,43,985.90 करोड़ पर आ गया. इस दौरान बैंक का शेयर करीब 9.40% टूट गया.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 26, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:15 PM IST
शेयर बाजार की गिरावट से टॉप-10 कंपनियों को बड़ा झटका, एक हफ्ते में ₹2.74 लाख करोड़ डूबे; HDFC बैंक सबसे ज्यादा पिटा
Image Credit: Social media/X/AI

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
India vs Zimbabwe 3rd T20I Live: जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप करने उतरेगा भारत, कुछ ही देर में टॉस
India vs Zimbabwe16 min ago
2
India space view29 min ago
3
Karan Kundrra29 min ago
4
Investment31 min ago
5
Delhi news34 min ago