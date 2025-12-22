भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बताया-कहां तक पहुंची बातचीत?

India US Trade Deal: भारत और अमेर‍िका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत ज‍ितना लेट हो रही है, उसका असर बाजार में देखा जा रहा है. डॉलर के मुकाबले रुपये की ग‍िरावट हो या सोने-चांदी के लगातार बढ़ते दाम ने आम आदमी का द‍िवाला न‍िकाल द‍िया है. ट्रेड डील को लेकर भारत और अमेर‍िका की बातचीत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है. इसको लेकर पहले उम्‍मीद की जा रही थी क‍ि जनवरी तक ट्रेड डील साइन हो जाएगी. लेक‍िन अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता. अब यून‍ियन म‍िन‍िस्‍टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री पीयूष गोयर (Piyush Goyal) ने कहा कि ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बातचीत एडवांस स्टेज में है.

कनाडा से फिर से बातचीत शुरू करने की तैयारी

गोयल ने कहा कि भारत ने फाइव आई इंटेलिजेंट एलायंस के तीन मेंबर ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है. अब अमेर‍िका और कनाडा ही बाकी रह गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम कनाडा के साथ द्विपक्षीय ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से बातचीत शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. पीयूष गोयल ने कहा, हम जल्द कनाडा के साथ टीओआर (ToR) के लिए भी बातचीत शुरू करने जा रहे हैं. यह दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में देश के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है.

फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के बहुत करीब

गोयल की तरफ से बयान ऐसे समय में आया है, जब इस महीने की शुरुआत में द‍िल्‍ली में ड‍िप्‍टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिक स्विट्जर के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ भारतीय अधिकारियों की बातचीत हुई है. इससे पहले कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा था कि भारत, आपसी टैरिफ कम करने के मकसद से अमेरिका के साथ शुरुआती फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देने के बहुत करीब है. अग्रवाल ने 15 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 'हम शुरुआती फ्रेमवर्क डील को फाइनल करने के बहुत करीब हैं, लेकिन मैं इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताना चाहता.'

उन्होंने आगे कहा कि भारत और अमेरिका ने छह राउंड की बातचीत पूरी कर ली है, जिसमें बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (बीटीए) और आपसी टैरिफ कम करने के लिए एक अंतरिम समझौता दोनों शामिल हैं. अग्रवाल ने कहा कि ऐसी पूरी उम्मीद है कि दोनों देश ज्यादातर भारतीय निर्यात पर ऊंचे टैरिफ कम करने के लिए एक अंतरिम एग्रीमेंट पर पहुंच जाएंगे. गोयल ने पहले कहा था कि भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच चल रही ट्रेड बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने किसी डील पर साइन करने के लिए किसी डेडलाइन से इनकार कर दिया. (IANS)