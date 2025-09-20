भारत-अमेर‍िका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेज, पीयूष गोयल 22 को जाएंगे अमेरिका
भारत-अमेर‍िका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत तेज, पीयूष गोयल 22 को जाएंगे अमेरिका

भारत और अमेरिका के बीच इस हफ्ते की शुरुआत में हुई एक हाई लेवल मीट‍िंग में यह साफ हुआ क‍ि दोनों देश व्यापारिक संबंधों को लेकर पॉज‍िट‍िव रुख अपना रहे हैं. मीट‍िंग में अमेरिका की तरफ से ब्रेंडन लिंच, जो कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता के मुख्य वार्ताकार हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 20, 2025, 11:33 PM IST
US Tariff Latest Update: यून‍ियन म‍िन‍िस्‍टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री पीयूष गोयल की लीडरश‍िप में एक उच्चस्तरीय डेलीगेशन 22 सितंबर को अमेरिका दौरे पर जा रहा है. यह यात्रा दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए की जा रही कोश‍िश का हिस्सा है. म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जारी बयान के अनुसार 16 सितंबर को भारत दौरे पर आई यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) की टीम के साथ हुई मीट‍िंग में व्यापारिक मुद्दों पर पॉज‍िट‍िव माहौल में चर्चा हुई. इसके बाद दोनों पक्षों ने यह फैसला लिया कि म्‍युचुअल बेन‍िफ‍िश‍ियल ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की कोश‍िश की जाएगी.

द्विपक्षीय मीट‍िंग का आयोजन किया जाएगा

बयान में बताया गया कि इन बातचीत को आगे बढ़ाने और ठोस परिणाम तक पहुंचाने के मकसद से पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल 22 सितंबर को अमेरिका जाएगा. इस दौरे में अमेरिकी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय मीट‍िंग का आयोजन किया जाएगा, जिनमें व्यापार समझौते के अहम मुद्दों पर लंबी बातचीत होगी. भारत और अमेरिका के बीच इस हफ्ते की शुरुआत में हुई एक हाई लेवल मीट‍िंग में यह साफ हुआ क‍ि दोनों देश व्यापारिक संबंधों को लेकर पॉज‍िट‍िव रुख अपना रहे हैं.

यह भी पढ़ें: रूस की अमेर‍िका को दो-टूक, कहा-भारत पर धमक‍ियों का असर नहीं...चीन को लेकर कही यह बात

दोनों देशों की सकारात्‍मक बातचीत की कोश‍िश
मीट‍िंग में अमेरिका की तरफ से ब्रेंडन लिंच, जो कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता के मुख्य वार्ताकार हैं, ने भारतीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की. भारत की तरफ से बैठक का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने किया. मंत्रालय के अनुसार, 'दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की अहमियत को समझते हुए सकारात्मक और भविष्य की ओर उन्मुख चर्चा की. यह तय किया गया कि एक लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयासों को और तेज किया जाएगा.'.

यह भी पढ़ें: एक्‍स्‍ट्रा टैर‍िफ हटाएगा अमेर‍िका, रेस‍िप्रोकल टैर‍िफ भी होगा कम! इंड‍ियन एक्‍सपोर्ट में फ‍िर आएगी तेजी?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए सकारात्मक संकेतों से इस प्रक्रिया को और बल मिला है. म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ताएं कई लेवल पर जारी हैं और इस मामले को लेकर दोनों पक्ष बेहद रचनात्मक और सहयोगात्मक है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

US tariff

;