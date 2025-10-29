कमर्शियल बैंकों की FY 2026 की दूसरी तिमाही में लोन ग्रोथ 11.3 प्रतिशत बकी बढ़त दर्ज की

Commercial Banks Update: शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की सितंबर तिमाही में नेट एंडवांसेज में सालाना आधार पर 11.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की. यह बढ़ोतरी रिटेल और एमएसएमई (MSME) लेंडिंग में तेजी के कारण दर्ज की गई. यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई. केयरएज रेटिंग्स (CareEDge Ratings) की रिपोर्ट में कहा गया क‍ि रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में क्रेडिट ग्रोथ फिर से शुरू हो गई है, हालांकि फास्टर लेंडिंग रेट ट्रांसमिशन और धीमी डिपॉजिट रीप्राइसिंग के कारण मार्जिन पर दबाव रहा.

प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने 9.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की

शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में पब्लिक सेक्टर बैंकों ने एडवांसेज में सालाना आधार पर 14.5 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ दर्ज की, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने 9.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की. इस बीच, पब्लिक सेक्टर बैंकों में डिपॉजिट में 11 प्रतिशत और प्राइवेट बैंकों में 10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. टर्म डिपॉजिट में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई इसलिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेश्यो 37.4 प्रतिशत हो गया, जो कि ठीक एक वर्ष पहले 38.5 प्रतिशत दर्ज किया गया था.

जीएसटी कटौती और बढ़े हुए बॉन्ड यील्ड का सपोर्ट मिला

रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में स्थिर लोन ग्रोथ के बीच हल्के एनआईएम दबाव के साथ स्थिर प्रदर्शन किया. इसे त्योहारों से जुड़ी गाड़ियों की मांग, जीएसटी रेट कट और बढ़े हुए बॉन्ड यील्ड का सपोर्ट मिला. रेटिंग एजेंसी के अनुसार, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट 9.32 प्रतिशत रहा, जबकि एवरेज यील्ड 8.80 प्रतिशत दर्ज की गई. जो कि रेट कट के बाद तेज लोन रीप्राइसिंग को दिखाता है.

केयरएज रेटिंग्स का अनुमान है कि फेस्टिव खर्च, जीएसटी लाभ और बढ़ते क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर-ड्यूरेबल लिंक्ड प्रोडक्ट्स के कारण वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में लोन की मांग मजबूत होगी. रिपोर्ट में बताया गया कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के लिए इस तिमाही में सालाना बेस पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 21 बेसिस प्‍वाइंट घटकर 3.13 प्रतिशत रह गया. रेटिंग एजेंसी के अनुसार इस गिरावट का मुख्य कारण डिपॉजिट रेट में धीमे एडजस्टमेंट की तुलना में लेंडिंग रेट में कटौती का तेजी से ट्रांसमिशन और अधिक यील्ड वाले सेगमेंट में कम क्रेडिट ग्रोथ बताया.