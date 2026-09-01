/सितंबर के पहले दिन महंगाई का झटका, दिल्ली से पटना तक बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम; आपके शहर में कितना है रेट?

Cylender Price Hike: आज से सितंबर महीने की शुरुआत हो रही है. महीने के पहले दिन महंगाई का बड़ा झटका लगा है. दिल्ली से पटना तक कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उछाल देखने को मिली. ऑयल मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियों IOC, HPCL, BPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है. दिल्ली समेत पूरे देश में इन सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
दरअसल, ये कीमतें केवल कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी हैं. यह 19 किलो वाला सिलेंडर होता है, जिसका इस्तेमाल दुकानदार, रेस्तरां या व्यापार की दृष्टि की किया जाता है. घरेलू सिलेंडर कीमतें पुरानी ही हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमतें आज से पूरे देश में लागू हैं. दिल्ली में 9.50 रुपये बढ़ने के बाद कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2747.50 रुपये हो गई है.
दिल्ली में नई कीमतें लागू होने के बाद कमर्शियल सिलेंडर आजसे 2747.50 रुयये का मिलेगा. इससे पहले इसकी कीमत 2738 रुपये थी. चेन्नई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2916.50 रुपये हो गई है. कमर्शियल सिलेंडर सबसे अधिक महंगा लेह में है, जहां इसकी कीमत 3385.5 रुपये है. मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2701.50 रुपये हो गई है.
लेह- 3385.5 रुपये
चंडीगढ़- 2785.50 रुपये
श्रीनगर- 3053.5 रुपये
गुरुग्राम-2764.5 रुपये
दिल्ली- 2747.5 रुपये
पटना- 3042.5 रुपये
लखनऊ- 2870 रुपये
कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें अगस्त के महीनें में कम हुई थीं. सरकारी ऑयल कंपनियों ने कीमतों में 192 रुपये की कटौती की थी. उसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 2930 से कम होकर 2738 हो गईं थी. इसके अलावा जुलाई 2026 में भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी देखने को मिली. उस वक्त 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 183.50 रुपये की कटौती की गई थी.
गौरतलब है कि नई सिलेंडर की कीमतें जारी होने के बाद देश के सभी शहरों में कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर की कीमतों की नई कीमतें जारी हुई हैं. घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं. देश में सबसे सस्ता घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर मुंबई में बिक रहा है, जहां घरेलू सिलेंडर की कीमत 941.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 2701.50 रुपये है.
वहीं, कमर्शियल एलपीज सिलेंडर पूरे देश में सबसे महंगा लेह में है. यहां पर घरेलू रसोई गैस की कीमत 1179 रुपये है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 3385 रुपये है. यहां पर भी कमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है.