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सितंबर के पहले दिन महंगाई का झटका, दिल्ली से पटना तक बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम; आपके शहर में कितना है रेट?

सितंबर के पहले दिन ऑयल मार्केटिंग करने वाली सरकारी कंपनियों IOC, HPCL, BPCL ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है. दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 9.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. देश के सभी शहरों में सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 01, 2026, 06:31 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:01 AM IST
सितंबर के पहले दिन महंगाई का झटका, दिल्ली से पटना तक बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम; आपके शहर में कितना है रेट?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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