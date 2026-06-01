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Hindi Newsबिजनेसजब गहरी नींद सो रहे लोग, तब महंगाई ने फिर चुपके से दी दस्तक, बढ़े LPG सिलेंडर के दाम; जानें अपने शहर की नई कीमतें

जब गहरी नींद सो रहे लोग, तब महंगाई ने फिर चुपके से दी दस्तक, बढ़े LPG सिलेंडर के दाम; जानें अपने शहर की नई कीमतें

LPG Cylinder Price Latest News: जब आप गहरी नींद में सो रहे, तब महंगाई ने फिर चुपके से लोगों को झटका दे दिया है. कंपनियों ने LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. दाम में यह बढ़ोतरी आज 1 जून से तुरंत लागू हो गई है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jun 01, 2026, 02:58 AM IST
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जब गहरी नींद सो रहे लोग, तब महंगाई ने फिर चुपके से दी दस्तक, बढ़े LPG सिलेंडर के दाम; जानें अपने शहर की नई कीमतें

Commercial LPG Cylinder Price Latest News: जब आप गहरी नींद में सो रहे, तब तेल विपणन कंपनियों ने चुपके महंगाई की एक ओर डोज दे दी है. गैस कंपनियों ने कमर्शल गैस सिलेंडर और 5 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में नई बढ़ोतरी कर दी है. कंपनियों का कहना है कि कीमतों में यह संशोधन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और LPG की कीमतों के ट्रेंड को ध्यान में रखकर किया गया है.

दिल्ली में 42 रुपये, कोलकाता में 54 रुपये बढ़ी कीमत

कंपनियों के इस फैसले के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 42 रुपये बढ़ गई है. अब इसकी नई कीमत 3113.50 रुपये हो गई है. नई दरें आज 1 जून 2026 से लागू हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, कोलकाता में भी 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹53.50 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद वहां पर नई कीमत 3255.50 रुपये पहुंच गई है.
सरकार ने देर रात इस बारे में घोषणा की.

5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम 11 रुपये बढ़े

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर FTL (फ्री ट्रेड LPG) की कीमत में 11 रुपये की वृद्धि की गई है, अब दिल्ली में यह 821.50 रुपये का हो गया है. खास बात ये है कि 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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आम जनता को सहनी पड़ेगी इसकी मार

फाइनेंस एक्सपर्टों का मानना है कि यह बढ़ोतरी होटल, रेस्तरां, कैटरिंग व्यवसाय और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाएगी, जहां बड़े सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है. इसकी वजह से खाने-पीने की तमाम चीजें और महंगी हो जाएंगी. इसका असर होटल-रेस्टोरेंट के बिजनेस पर पड़ेगा. साथ ही, आम जनता को भी इसकी मार सहनी पड़ेगी. 

आम लोगों को सहनी पड़ रही ईरान जंग की मार

बताते चलें कि ईरान जंग की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में तेल-गैस की सप्लाई पिछले 4 महीने से बुरी तरह प्रभावित हो रखी है. पीछे से सप्लाई में रुकावट आने की वजह से कमर्शियल LPG की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे छोटे-बड़े खाद्य व्यवसायों की लागत प्रभावित हो रही है. इसके साथ ही आम लोगों को भी घरेलू गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए भटकना पड़ रहा है. 

(एजेंसी एएनआई)

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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