जब गहरी नींद सो रहे लोग, तब महंगाई ने फिर चुपके से दी दस्तक, बढ़े LPG सिलेंडर के दाम; जानें अपने शहर की नई कीमतें

Commercial LPG Cylinder Price Latest News: जब आप गहरी नींद में सो रहे, तब तेल विपणन कंपनियों ने चुपके महंगाई की एक ओर डोज दे दी है. गैस कंपनियों ने कमर्शल गैस सिलेंडर और 5 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में नई बढ़ोतरी कर दी है. कंपनियों का कहना है कि कीमतों में यह संशोधन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और LPG की कीमतों के ट्रेंड को ध्यान में रखकर किया गया है.

दिल्ली में 42 रुपये, कोलकाता में 54 रुपये बढ़ी कीमत

कंपनियों के इस फैसले के बाद दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 42 रुपये बढ़ गई है. अब इसकी नई कीमत 3113.50 रुपये हो गई है. नई दरें आज 1 जून 2026 से लागू हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, कोलकाता में भी 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹53.50 की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद वहां पर नई कीमत 3255.50 रुपये पहुंच गई है.

सरकार ने देर रात इस बारे में घोषणा की.

5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम 11 रुपये बढ़े

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर FTL (फ्री ट्रेड LPG) की कीमत में 11 रुपये की वृद्धि की गई है, अब दिल्ली में यह 821.50 रुपये का हो गया है. खास बात ये है कि 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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Prices of 19 kg commercial cylinders have been increased by Rs 42 in Delhi, bringing the price to Rs 3113.50, and by Rs 53.50 in Kolkata, bringing the price to Rs 3255.50. Prices of 5 kg FTL (Free Trade LPG) cylinders have been increased by Rs 11, and will cost Rs 821.50… pic.twitter.com/ZctIUOsvue — ANI (@ANI) May 31, 2026

आम जनता को सहनी पड़ेगी इसकी मार

फाइनेंस एक्सपर्टों का मानना है कि यह बढ़ोतरी होटल, रेस्तरां, कैटरिंग व्यवसाय और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाएगी, जहां बड़े सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है. इसकी वजह से खाने-पीने की तमाम चीजें और महंगी हो जाएंगी. इसका असर होटल-रेस्टोरेंट के बिजनेस पर पड़ेगा. साथ ही, आम जनता को भी इसकी मार सहनी पड़ेगी.

आम लोगों को सहनी पड़ रही ईरान जंग की मार

बताते चलें कि ईरान जंग की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया में तेल-गैस की सप्लाई पिछले 4 महीने से बुरी तरह प्रभावित हो रखी है. पीछे से सप्लाई में रुकावट आने की वजह से कमर्शियल LPG की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे छोटे-बड़े खाद्य व्यवसायों की लागत प्रभावित हो रही है. इसके साथ ही आम लोगों को भी घरेलू गैस सिलेंडर हासिल करने के लिए भटकना पड़ रहा है.

(एजेंसी एएनआई)