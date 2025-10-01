LPG Price: महंगा हुआ कमर्शियल LPG सिलेंडर, क्या घरेलू गैस की कीमत भी घटी? जानें अपने शहर के नए रेट

Commercial LPG : ऑयल मार्केटिंग PSUs इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे से कमर्शियल गैस (LPG) की कीमतें बढ़ा दी हैं. घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. तीनों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां समय-समय पर कीमतों की समीक्षा करती हैं और कोई भी बदलाव हर महीने की पहली तारीख से लागू होता है.

कमर्शियल गैस की कीमतें बढ़ी

इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 1 अक्टूबर से व्यवसायिक LPG यानी रेस्तरां, होटल और कैटरिंग जैसी जगहों पर इस्तेमाल होने वाली गैस के दाम बढ़ा दिए हैं.

19 किलो सिलेंडर का दाम

नई दिल्ली: ₹1,595.5

मुंबई: ₹1,547

कोलकाता: ₹1,700.5

चेन्नई: ₹1,754.5

नहीं बढ़े घरेलू गैस के दाम

14.2 किलो सिलेंडर का दाम

नई दिल्ली: ₹853

मुंबई: ₹852.5

कोलकाता: ₹879

चेन्नई: ₹868.5

जेट ईंधन की कीमत बढ़ी

LPG की कीमतें हर महीने अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत और डॉलर के हिसाब से तय की जाती हैं. इसके साथ ही, जेट ईंधन की कीमत भी बढ़ा दी गई है. अब एयरलाइन कंपनियों को नई दिल्ली में प्रति किलोलीटर 93,766.02 रुपये चुकाने होंगे, जो पहले से 3,052.5 रुपये ज्यादा है.

कीमतों में बदलाव को कौन‑कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं?

अभी इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी तेल कंपनियां समय‑समय पर घरेलू और व्यावसायिक LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ये कीमतें अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों और विदेशी मुद्रा (डॉलर) की दर के हिसाब से तय की जाती हैं. हर महीने की शुरुआत में ये बदलाव लागू किए जाते हैं.