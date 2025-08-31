फेस्टिव सीजन से पहले आम जनता को बड़ा तोहफा: LPG सिलेंडर 51.50 रुपये हुआ सस्ता, देखें नए रेट
Advertisement
trendingNow12904100
Hindi Newsबिजनेस

फेस्टिव सीजन से पहले आम जनता को बड़ा तोहफा: LPG सिलेंडर 51.50 रुपये हुआ सस्ता, देखें नए रेट

Cylinder new price: महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए जेबों को थोड़ी राहत देते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 11:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेस्टिव सीजन से पहले आम जनता को बड़ा तोहफा: LPG सिलेंडर 51.50 रुपये हुआ सस्ता, देखें नए रेट

Cylinder new price: फेस्टिव सीजन से ठीक पहले देश की आम जनता और छोटे व्यापारियों को सरकार से बड़ी राहत मिली है. महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए जेबों को थोड़ी राहत देते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है. 1 सितंबर से 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर पर ₹51.50 की कमी की गई है. हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

नई दिल्ली में 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1580 रुपये होगी. यह लगातार तीसरा महीना है जब तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है. इससे पहले, 1 अगस्त को 33.50 रुपये और 1 जुलाई को 58.50 रुपये की कमी की गई थी. जून में भी 24 रुपये की कटौती के बाद कीमत 1723.50 रुपये थी. आपको बता दें कि अप्रैल में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,762 रुपये थी, जबकि फरवरी में 7 रुपये की मामूली कटौती और मार्च में 6 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई थी.

भारत में एलपीजी का 90 प्रतिशत हिस्सा घरेलू रसोई में उपयोग होता है, जबकि बाकी 10 प्रतिशत कमर्शियल, औद्योगिक और ऑटोमोटिव सेक्टर में जाता है. घरेलू सिलेंडर की कीमतें अक्सर स्थिर रहती हैं, भले ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो. पिछले एक दशक में घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या दोगुनी होकर अप्रैल 2025 तक लगभग 33 करोड़ हो गई है, जो दर्शाता है कि रसोई गैस भारतीय जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- फेस्टिव सीजन में नौकरी का बंपर तोहफा! ई-कॉमर्स कंपनियां दे रही हैं 3.8 लाख से ज्यादा नए मौके, देखें आपके लिए कहां है चांस

छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत
यह कीमत कटौती खासकर छोटे व्यवसायों, जैसे ढाबों, रेस्तरां और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए राहतकारी है, जो कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर हैं. फेस्टिव सीजन में बढ़ती मांग के बीच यह कदम उनके काम की लागत को कम करेगा. एक्सपर्ट का मानना है कि यह कटौती उपभोक्ताओं के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि व्यवसायी कम लागत का लाभ ग्राहकों को दे सकते हैं. तेल कंपनियों का यह कदम न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि त्योहारी सीजन में बाजार में उत्साह भी बढ़ाएगा.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Cylinder Pricelpg cylinder price

Trending news

चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
;