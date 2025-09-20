प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में बड़ा कन्फ्यूजन! जीरो कैपिटल गेन पर भी लग सकता है टैक्स, बचने का तरीका जानें

देशभर में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. जहां खरीददारों को बढ़ती कीमतों का बोझ झेलना पड़ रहा है, वहीं बेचने वालों को अच्छा-खासा मुनाफा मिल रहा है. स्वाभाविक है कि मुनाफे पर टैक्स चुकाना पड़ता है, लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेचने पर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) नहीं भी होता, तब भी उसे टैक्स भरना पड़ सकता है. हाल ही में एक ऐसे ही मामले में टैक्सपेयर्स को 61,000 रुपये से ज्यादा का टैक्स देना पड़ा, जबकि कैपिटल गेन जीरो था.

Taxbuddy.com और चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराणा के अनुसार, 23 जुलाई 2024 को लागू हुए फाइनेंस एक्ट (No. 2), 2024 में प्रॉपर्टी बेचने के नियम बदल गए हैं. अब संपत्ति की बिक्री पर कैपिटल गेन की गणना करते समय इंडेक्सेशन की सुविधा हटा दी गई है. यानी महंगाई का एडजेस्टमेंट नहीं होगा और गेन की राशि सीधे बिक्री मूल्य और खरीद लागत के अंतर पर तय होगी.

हालांकि, टैक्स कैलकुलेशन में ग्रैंडफादरिंग प्रावधान के जरिए राहत दी गई है. इसमें पुराने सिस्टम (20% इंडेक्सेशन के साथ) और नए सिस्टम (12.5% बिना इंडेक्सेशन) में से जो कम टैक्स आता है, वही चुकाना होगा. लेकिन दिक्कत यह है कि टोटल इनकम की गणना नॉन-इंडेक्स्ड गेन के आधार पर होती है. यही वजह है कि सरचार्ज लागू हो जाता है, भले ही टैक्स जीरो हो.

टैक्सपेयर्स को सरचार्ज कैसे फंसाता है?

सरचार्ज तब लागू होता है जब किसी टैक्सपेयर्स की कुल आय 50 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है. उदाहरण के तौर पर, एक टैक्सपेयर्स ने 2 करोड़ रुपये में प्रॉपर्टी बेची. इंडेक्सेशन के आधार पर गेन जीरो निकला, लेकिन नॉन-इंडेक्स्ड गेन के हिसाब से 70 लाख रुपये टोटल इनकम में जुड़ गए. इससे उसकी आय 1 करोड़ रुपये हो गई और उस पर सरचार्ज लग गया. नतीजतन, करीब 61,360 रुपये का अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ा, जबकि वास्तविक गेन शून्य था.

टैक्स से बचने का तरीका

एक्सपर्ट्स के अनुसार, प्रॉपर्टी बेचने से पहले ट्रांजैक्शन की सही तारीख और नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है. 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई प्रॉपर्टी बेचने पर ग्रैंडफादरिंग का लाभ मिल सकता है. इसके अलावा, बिक्री की योजना बनाते समय सरचार्ज की सीमा (50 लाख रुपये) को ध्यान में रखकर इनकम को स्ट्रक्चर करना चाहिए.