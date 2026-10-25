/कांग्रेस के दौर में फोन बैंकिंग से दिए जाते थे लोन, बैंकिंग सिस्टम को लेकर PM मोदी का बड़ा बयान

उन्होंने कहा कि आज भारत में डिजिटल बैंकिंग ने सबको 24 घंटों बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है. लेकिन, 2014 से पहले अलग ही फोन बैंकिंग का दौर था. दिल्ली में कांग्रेस के कुछ खास लोगों को और कनेक्शन वाले लोगों को फोन बैंकिंग से हजारों करोड़ रुपए का लोन दिया जाता था, लेकिन गरीब आदमी को बैंक में खाता खुलवाने के लिए गारंटर की जरूरत पड़ती थी. कांग्रेस की फोन बैंकिंग स्कीम में अमीरों के लिए हजारों करोड़ रुपए हमेशा उपलब्ध रहते थे, जिसके चलते भारत का बैंकिंग सिस्टम एनपीए की चपेट में आ गया. बैंकिंग सिस्टम बर्बादी के कगार पर पहुंच गया. किसी भी बदलाव के लिए सोच का भी बड़ा होना जरूरी है. नीयत साफ हो, इरादे नेक हों तो असंभव लगने वाले काम भी संभव हो जाता है. जहां नीयत में खोट हो तो संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं.