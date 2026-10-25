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कांग्रेस के दौर में फोन बैंकिंग से दिए जाते थे लोन, बैंकिंग सिस्टम को लेकर PM मोदी का बड़ा बयान

ओडिशा के भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक वो दौर था और एक आज का दौर है. आज दिल्ली से एक रुपया निकलता है तो पूरा का पूरा रुपया लाभार्थी के खाते में पहुंचता है. मुद्रा योजना से 13 करोड़ लोग पहली बार उद्यमी बने हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Oct 25, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Oct 25, 2026, 08:16 PM IST
कांग्रेस के दौर में फोन बैंकिंग से दिए जाते थे लोन, बैंकिंग सिस्टम को लेकर PM मोदी का बड़ा बयान
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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