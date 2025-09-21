PwC Layoffs: कंसल्टेंसी फर्म PwC ने 1,500 से अधिक कर्मचारियों को निकाला, जानिए क्या है कारण?
PwC Layoffs: कंसल्टेंसी फर्म PwC ने 1,500 से अधिक कर्मचारियों को निकाला, जानिए क्या है कारण?

कंपनी ने ये छंटनी री-स्ट्रक्चर एक्सरसाइज के तहत हुई है. कंपनी के मुनाफे में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के बावजूद PwC ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम परफॉर्म किया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 07:00 PM IST
PwC Layoffs: कंसल्टेंसी फर्म PwC ने 1,500 से अधिक कर्मचारियों को निकाला, जानिए क्या है कारण?

PwC Layoffs : फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) ने सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) के साथ संबंधों में आई दरार के बाद मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती शुरू कर दी है. कंपनी ने लगभग 1,500 कर्मचारियों और 60 पार्टनर को निकाल दिया है. 

सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ हुए विवाद का इस क्षेत्र में PwC के ऑपरेशन पर गहरा असर पड़ा है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) ने फरवरी से PwC पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वो सऊदी अरब के साथ किसी भी परामर्श या कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकेगा. ये प्रतिबंध मिडिल ईस्ट में परामर्श फर्मों के लिए पहले से ही चुनौतीपूर्ण मार्केट आउटलुक के बीच लगाया गया है.

सूत्रों ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि नौकरियों में कटौती फरवरी 2025 में शुरू हुई है, जिससे इस क्षेत्र में एडवाइजरी सर्विस की डिमांड में मौजूदा मंदी और बढ़ गई है. 

यह भी पढ़ें : देश के इन 9 बड़े शहरों में कम होगी घरों की सेल, जानिए दिल्ली-NCR का हाल

रेवेन्यू ग्रोथ धीमी

PwC के कुल रेवेन्यू में मामूली ग्रोथ देखी गई है. ये पिछले वर्ष के 6.33 बिलियन पाउंड से थोड़ा बढ़कर 2025 में 6.35 बिलियन पाउंड हो गया. UK का बाजार 4.2 बिलियन पाउंड पर स्थिर रहा, जबकि मिडिल ईस्ट का रेवेन्यू 1.98 बिलियन पाउंड पर स्थिर रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी 4 ग्लोबल कंसल्टिंग फर्मों में से एक है.

कंपनी ने ये छंटनी री-स्ट्रक्चर एक्सरसाइज के तहत हुई है. कंपनी के मुनाफे में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के बावजूद PwC ने अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कम परफॉर्म किया है. 

;