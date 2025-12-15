Advertisement
trendingNow13042249
Hindi Newsबिजनेसआम आदमी को राहत,FY26 में कंट्रोल में रहेगी महंगाई, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में दावा

आम आदमी को राहत,FY26 में कंट्रोल में रहेगी महंगाई, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में दावा

महंगाई को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, महंगाई का सीधा असर लोगों की जेब और उनकी सेविंग पर पड़ता है. ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट राहत देने वाली है. देश में बढ़ती महंगाई के बीच ये रिपोर्ट राहत लेकर आई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 15, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आम आदमी को राहत,FY26 में कंट्रोल में रहेगी महंगाई, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में दावा

Inflation Rate: महंगाई को लेकर हर कोई चिंतित रहता है, महंगाई का सीधा असर लोगों की जेब और उनकी सेविंग पर पड़ता है. ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट राहत देने वाली है. देश में बढ़ती महंगाई के बीच ये रिपोर्ट राहत लेकर आई है. बैंक ऑफ बड़ौदा की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (FY26) की तीसरी तिमाही में महंगाई दर दायरे में बनी रह सकती है. 

कितनी रहेगी महंगाई 
 
भारत में महंगाई दर वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में एक सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है और इस दौरान मुख्य महंगाई दर 0.4 प्रतिशत रह सकती है, जो कि आरबीआई के महंगाई के अनुमान 0.6 प्रतिशत से मामूली रूप से कम है. यह जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में दी गई.  बैंक की ओर से कहा गया कि खाद्य उत्पादों की कम होती कीमतें और स्थिर मुख्य महंगाई दर के कारण हाल ही में सब्जियों की कीमतों में हुई बढ़त के बाद भी ग्राहकों के लिए राहत बनी रहेगी.  

रिपोर्ट में कहा गया कि खुदरा महंगाई दर आरबीआई के महंगाई के लक्ष्य के निचले स्तर से लगातार नीचे बनी हुई है. नवंबर में खुदरा महंगाई दर मात्र 0.7 प्रतिशत रही है, जो कि पिछले साल नवंबर में दर्ज महंगाई के आंकड़े 5.5 प्रतिशत से काफी कम है. रिपोर्ट में कहा गया कि महंगाई दर में गिरावट की वजह हाई बेस होना और खाद्य महंगाई दर का नवंबर में -3.9 प्रतिशत होना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बीते महीने सब्जियों की कीमतों में -22.20 प्रतिशत, दालों और उससे जुड़े उत्पादों की कीमतों में - 15.86 प्रतिशत और मसालों की कीमतों में -2.89 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.रिपोर्ट में बताया गया है कि दस प्रमुख खाद्य पदार्थों में से पांच में मुद्रास्फीति दर अभी भी 4 प्रतिशत से कम है. विशेष रूप से सब्जियों और अंडों में मौसमी कारकों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कुछ क्रमिक वृद्धि देखी गई, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि यह कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है. 

रिपोर्ट में कहा गया कि दिसंबर की शुरुआत में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में कुछ वृद्धि देखी गई है, जिसमें पहले 11 दिनों में टमाटर की कीमतों में वार्षिक आधार पर 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. हालांकि, संचयी आधार पर, इन प्रमुख सब्जियों की कीमतें अभी भी लगभग 25 प्रतिशत कम हैं, जिससे मुद्रास्फीति दर में और गिरावट आने की उम्मीद है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Inflation

Trending news

कोलकाता और ढाका पहुंचे वॉर वेटरन? 16 दिसंबर की वो कहानी, जिस पर हर भारतीय को है गर्व
16 December
कोलकाता और ढाका पहुंचे वॉर वेटरन? 16 दिसंबर की वो कहानी, जिस पर हर भारतीय को है गर्व
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
Air Pollution Protests
किसी ने पहना गैस मास्क, कोई बैलगाड़ी से आया संसद, भारतीय राजनीति के अनोखे प्रदर्शन
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
AQI
सब नियम कानून फॉलो हो रहे... दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
MGNREGA
MGNREGA का नाम बदलने पर क्या बोले थरूर? 'गांधी और राम राज्य' पर कांग्रेस को आईना
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
us
हिमालय के सीने में दफन हो गया CIA का वो सीक्रेट मिशन, भारत को इससे खतरा!
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
Lieutenant Sai Jadhav
कौन हैं साई जाधव? जिनके चयन से टूटा इंडियन मिलिट्री एकेडमी का 93 साल पुराना रिकॉर्ड
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जहरीली हवा से घुटने लगा कश्मीर वासियों का दम, जनता पर मंडराया गंभीर खतरा
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
ENBA awards 2024
तेजतर्रार रिपोर्टिंग, धारदार पत्रकारिता; 91 अवॉर्ड्स बने जी मीडिया पर भरोसे का सबूत
उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू, 3 दहशतगर्दों को घेरा
udhampur encounter live
उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू, 3 दहशतगर्दों को घेरा
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल
Weather
कड़कड़ाती ठंड के बीच कोहरे की एंट्री, सफेद चादर में छिपे कई इलाके, यहां हुआ बुरा हाल