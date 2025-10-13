खाने-पीने की चीजें हो गई सस्ती, रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर

CPI inflation : देश में महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर मिली है. भारत की रिटेल महंगाई दर सितंबर 2025 में घटकर 1.54% पर आ गई, ये अगस्त में 2.07% थी. बता दें, जून 2017 के बाद सबसे निचला स्तर है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई में ये गिरावट मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं और सब्जियों की कीमतों में आई भारी कमी के कारण हुई है.

सितंबर के आंकड़े अनुमानों के अनुरूप है. क्योंकि ब्लूमबर्ग द्वारा ट्रैक किए गए एनालिस्ट ने सितंबर के लिए CPI महंगाई लगभग 1.5% रहने का अनुमान लगाया था. सितंबर महीने में रिटेल महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है. ये 1.54 प्रतिशत दर्ज की गयी है. अगस्त में ये 2.07 प्रतिशत थी. ये आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ने जारी किये हैं.

सब्जियों की कीमतों में गिरावट

खाद्य महंगाई जो CPI में लगभग आधी हिस्सेदारी रखती है, सितंबर में घटकर -2.28% हो गई है. जबकि पिछले महीने इसमें 0.69% की गिरावट आई थी. हाल के महीनों में खाद्य पदार्थों की कीमतें पिछले साल के उच्च स्तर से तेजी से गिर गई हैं, जिसका कारण सब्जियों की कीमतों में लगातार गिरावट है.

बिजली के दामों में राहत

इस बार ईंधन और बिजली (Fuel and Light) कैटेगरी में भी राहत देखने को मिली है. सितंबर में इस कैटेगोरी की महंगाई दर 1.98% रही, जो अगस्त के 2.43% से कम है. इस गिरावट ने ट्रांसपोर्ट और घरेलू खर्चों पर भी पॉजिटिव असर डाला है.

सितंबर में शहरी क्षेत्रों में महंगाई 2.47 प्रतिशत से घटकर 2.04 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.69 फीसदी से घटकर 1.07 प्रतिशत रही है. दालों की कीमतों में कमी -14.53 प्रतिशत से घटकर -15.32 प्रतिशत रही. देश में फ्यूल और बिजली की महंगाई भी घटकर 2.32 प्रतिशत से 1.98 प्रतिशत पर आ गई.