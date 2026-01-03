Advertisement
trendingNow13062859
Hindi Newsबिजनेसबर्तन, AC और किचन के सामान...छुएंगे आसमान, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

बर्तन, AC और किचन के सामान...छुएंगे आसमान, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक, पिछले महीने तांबे की कीमत रिकॉर्ड $12,000 प्रति टन को पार कर गई. ये 2009 के बाद से सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बर्तन, AC और किचन के सामान...छुएंगे आसमान, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

Copper hits Record highs : नए साल में एयर-कंडीशनर, किचन अप्लायंसेज, बाथवेयर या तांबे के बर्तन खरीदने की योजना बना रहे कंज्यूमर्स को अधिक पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. पिछले कुछ महीनों में तांबे की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे मैन्युफैक्चरर्स के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है. ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक, पिछले महीने तांबे की कीमत रिकॉर्ड $12,000 प्रति टन को पार कर गई. ये 2009 के बाद से सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी है.

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लागत पर दबाव बढ़ा 

तांबे की कीमतों में बढ़ोतरी से अप्लायंसेज, कुकवेयर और बाथवेयर जैसी कैटेगरी में कीमतों में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. तांबा और पीतल जैसे संबंधित मैटेरियल इन इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल की बास्केट का एक बड़ा हिस्सा हैं. कंपनियां अब मार्जिन बचाने के लिए बढ़ी हुई लागत को कस्टमर्स पर डालने की तैयारी कर रही हैं. मैन्युफैक्चरर्स इंपोर्ट और घरेलू सप्लाई के मिश्रण से तांबा खरीदते हैं. ग्लोबल कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे लोकल कीमतों को प्रभावित करता है. तांबे और एल्युमीनियम में हालिया तेजी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लागत पर दबाव बढ़ा दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : सिगरेट पर सरकार के फैसले से क्यों सदमे में LIC,डूबे ₹11500 करोड़

'तांबे और एल्युमीनियम की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर'

कुकवेयर ब्रांड वंडरशेफ के CEO और फाउंडर रवि सक्सेना ने TOI की अस्मिता डे को बताया कि तांबे और एल्युमीनियम की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के साथ हम अप्लायंसेज और कुकवेयर कैटेगरी में कीमतों में 5-7% की बढ़ोतरी करेंगे. तांबा हमारे सबसे लोकप्रिय अप्लायंसेज, जैसे न्यूट्री-ब्लेंड और हमारे हाई-परफॉर्मेंस मिक्सर ग्राइंडर के लिए एक जरूरी मैटेरियल है. ऊंची कीमतें पूरे अप्लायंसेज इंडस्ट्री में मार्जिन पर दबाव डाल रही हैं. घरेलू तांबे की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार शाम को तांबे की कीमतें लगभग 1,300 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं. ये 6% से अधिक की बढ़ोतरी है. पीतल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे बाथवेयर सेगमेंट प्रभावित हुआ है. यहां पीतल एक प्रमुख कच्चा माल है.

पीतल की कीमत में 15-18% की बढ़ोतरी!

सोमानी बाथवेयर के प्रमुख श्रीवत्स सोमानी ने कहा कि पीतल बाथवेयर इंडस्ट्री के लिए एक प्रमुख मैटेरियल है. वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पीतल की कीमत में 15-18% की बढ़ोतरी हुई है और हमारे सप्लायर्स ने अपनी दरें बढ़ा दी हैं. कंपनियां एक निश्चित सीमा से अधिक ऊंची लागत को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं. उन्होंने आगे कहा कि बाथवेयर इंडस्ट्री ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली दो तिमाहियों में कीमतों में पहले ही लगभग 12% की बढ़ोतरी की है. ग्लोबल कारकों ने तांबे और एल्युमीनियम और लिथियम जैसी अन्य औद्योगिक धातुओं में तेजी को बढ़ावा दिया है.

ACs की कीमतों में 7-8% की बढ़ोतरी!

एयर-कंडीशनर सेगमेंट पर भी तांबे की ऊंची कीमतों और रेगुलेटरी बदलावों का सीधा असर दिख रहा है. गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप में अप्लायंसेज बिजनेस के बिजनेस हेड और EVP कमल नंदी ने कहा, 'AC कैटेगरी की इनपुट कॉस्ट पर कुल मिलाकर 8-10% का असर पड़ा है. फिलहाल, सभी नए बनने वाले ACs पर तांबे की कीमत के साथ-साथ एनर्जी टेबल में बदलाव की लागत का भी असर पड़ेगा, जिससे ACs की कीमतों में 7-8% की बढ़ोतरी होगी.'

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Copper

Trending news

बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
Nicolas Maduro
बस ड्राइवर से राष्ट्रपति तक, निकोलस मादुरो कैसे बन गए वेनेजुएला के तानाशाह?
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
वे लीडर ऑफ पर्यटन बन चुके हैं...BJP ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, खड़े किए सवाल
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
Somaliland
भारत ने सोमालीलैंड के साथ बातचीत के झूठे दावों का किया खंडन, मान्यता देने से इनकार
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
Andhra pradesh news
तिरुपति में मंदिर के टावर पर चढ़ा नशेड़ी, 3 घंटे तक करता रहा ड्रामा, मची अफरा-तफरी
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
Rajnath Singh on Terrorism
हाथ में डॉक्टर की डिग्री, जेब में RDX: दिल्ली ब्लास्ट का जिक्र कर राजनाथ सिंह ने...
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
maharashtra municipal election
बिना वोटिंग के BJP-शिवसेना की जीत पर विवाद, लगे गंभीर आरोप; अब आयोग करेगा जांच
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
Mumbai woman
न्यू ईयर पार्टी के बाद महिला ने क्यों काट दिया 42 साल के प्रेमी का प्राइवेट पार्ट?
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
CM Devendra Fadnavis
'हिंदू और मराठी होगा मेयर, ठाकरे कोई ब्रांड नहीं रहे...', सीएम फडणवीस ने साधा निशाना
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
bengal elections
बंगाल को ‘वेस्ट पाकिस्तान’ बनाने की साजिश, मिथुन चक्रवर्ती ने TMC लगाया गंभीर आरोप
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'RSS किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र तरीके से काम करती है BJP..',मोहन भागवत