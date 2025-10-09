GST, रेपो रेट और Tax सुधार पर दम भरेगी GDP, 7 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी इकॉनमी

India growth Rate: सरकार की ओर से जीएसटी सुधार किए गए. जीएसटी सुधारों के दम पर महंगाई में कमी आई, जो खपत को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं . जीएसटी सुधार, रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कमी और टैक्स सुधार ने भारत के खपत और मांग को बढ़ा दिया है , जिसकी वजग से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बल मिलने वाला है.

जीएसटी सुधार के नतीजे

भारत में खपत में वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में तेज सुधार देखने को मिल सकता है. इसकी वजह जीएसटी में कटौती, ब्याज दरों में कमी और टैक्स सुधार है. यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई.एमपी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी (एमपीएफएएसएल) की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत पर पहुंच सकती है.इसकी वजह सामान्य मानसून, कम होती महंगाई दर, बढ़ती घरेलू आय, उधारी की घटती लागत और कम खुदरा कीमतें हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में बताया गया कि नीतिगत दरों में कमी को पास किया जा रहा है. रिजर्व बैंक द्वारा एमसीएलआर में की गई एक प्रतिशत की कटौती में से 0.20-0.30 प्रतिशत की कमी को ही बैंक द्वारा ग्राहकों को पास किया गया है. देश में महंगाई दर 2025 के मध्य में कम होकर 2.1 प्रतिशत हो गई है, जो कि अक्टूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत थी। वहीं, खाद्य महंगाई दर कम होकर नकारात्मक हो गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य या ईंधन की कीमतों में अचानक वृद्धि से महंगाई से मिलने वाली राहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जबकि कर रियायतों से उत्पन्न राजकोषीय दबावों को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता है. हालांकि, अभी भी व्यापार तनाव और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान चिंता का विषय बने हुए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्टम लिक्विडिटी, जो 2025 में शुरुआत में थोड़े समय के लिए नकारात्मक श्रेणी में थी. अब अगस्त में बढ़कर 3.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है. इससे केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती को पास करने में मदद मिलेगी.रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने वर्तमान में वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन कम महंगाई, अधिक लिक्विडिटी और जीएसटी सुधारों के संयुक्त प्रभाव से वित्त वर्ष 27 में वृद्धि दर 7 प्रतिशत के करीब पहुंचने की संभावना है.आईएएनएस