Advertisement
trendingNow12954467
Hindi Newsबिजनेस

GST, रेपो रेट और Tax सुधार पर दम भरेगी GDP, 7 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी इकॉनमी

सरकार की ओर से जीएसटी सुधार किए गए. जीएसटी सुधारों के दम पर महंगाई में कमी आई, जो खपत को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं .

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 09, 2025, 03:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST, रेपो रेट और Tax सुधार पर दम भरेगी GDP, 7 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी इकॉनमी

India growth Rate: सरकार की ओर से जीएसटी सुधार किए गए. जीएसटी सुधारों के दम पर महंगाई में कमी आई, जो खपत को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं . जीएसटी सुधार, रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कमी और टैक्स सुधार ने भारत के खपत और मांग को बढ़ा दिया है , जिसकी वजग से देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बल मिलने वाला है. 

जीएसटी सुधार के नतीजे

भारत में खपत में वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में तेज सुधार देखने को मिल सकता है.  इसकी वजह जीएसटी में कटौती, ब्याज दरों में कमी और टैक्स सुधार है. यह जानकारी गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई.एमपी फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी (एमपीएफएएसएल) की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 प्रतिशत पर पहुंच सकती है.इसकी वजह सामान्य मानसून, कम होती महंगाई दर, बढ़ती घरेलू आय, उधारी की घटती लागत और कम खुदरा कीमतें हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट में बताया गया कि नीतिगत दरों में कमी को पास किया जा रहा है. रिजर्व बैंक द्वारा एमसीएलआर में की गई एक प्रतिशत की कटौती में से 0.20-0.30 प्रतिशत की कमी को ही बैंक द्वारा ग्राहकों को पास किया गया है. देश में महंगाई दर 2025 के मध्य में कम होकर 2.1 प्रतिशत हो गई है, जो कि अक्टूबर 2024 में 6.2 प्रतिशत थी। वहीं, खाद्य महंगाई दर कम होकर नकारात्मक हो गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य या ईंधन की कीमतों में अचानक वृद्धि से महंगाई से मिलने वाली राहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जबकि कर रियायतों से उत्पन्न राजकोषीय दबावों को सावधानीपूर्वक संतुलित करने की आवश्यकता है. हालांकि, अभी भी व्यापार तनाव और आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान चिंता का विषय बने हुए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, सिस्टम लिक्विडिटी, जो 2025 में शुरुआत में थोड़े समय के लिए नकारात्मक श्रेणी में थी. अब अगस्त में बढ़कर 3.97 लाख करोड़ रुपए हो गई है. इससे केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती को पास करने में मदद मिलेगी.रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने वर्तमान में वित्त वर्ष 26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन कम महंगाई, अधिक लिक्विडिटी और जीएसटी सुधारों के संयुक्त प्रभाव से वित्त वर्ष 27 में वृद्धि दर 7 प्रतिशत के करीब पहुंचने की संभावना है.आईएएनएस

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

'मैं हैरन रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
BR Gawai
'मैं हैरन रह गया था लेकिन अब...', शू अटैक पर क्या बोले चीफ जस्टिस गवई?
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Pune
सोशल मीडिया पर कट्टरता फैलाने वालों की खैर नही! यहां के लोग खासकर दें ध्यान, वरना...
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
Haryana news
Rao Narender Singh कांग्रेस के लिए जरुरी या मजबूरी ? इंद्रजीत का खेल खत्म!
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
P Chidambram
'मेरे नाम से गढ़े गए शब्द पूरी तरह गलत...,' पीएम मोदी के बयान पर भड़के चिदंबरम
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
Supreme Court
CJI से दुर्व्यवहार करने वाले वकील की बढ़ी मुश्किलें, बार एसोसिएशन ने खोला मोर्चा
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
Keir Starmer
नमस्ते दोस्तों...प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारतीय प्रेम
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार