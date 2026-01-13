FIIs की लगातार निकासी...या फिर कुछ और? आज फिर गिरा बाजार, Sensex 250 अंक लुढ़का; क्या बोले एक्सपर्ट्स?

Share Market: मंगलवार को शेयर बाजार में एक और बार गिरावट दिखी. Sensex जहां 250.48 अंक लुढ़ककर (0.30 फीसदी) लाल निशान में 83,627.69 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा. वहीं, Nifty50 लाल निशान में 57.95 अंक (0.22 फीसदी) गिरकर 25,732.30 स्तर पर कारोबार करते हुए दिखा.
Share Market News: शेयर बाजार की स्थिति इस नए साल में भी फिलहाल अच्छी नहीं दिख रही है.बाजार की चाल पिछले एक हफ्ते से काफी निराशा वाली बनी हुई है. अमेरिकी टैरिफ की चिंता और विदेशी निवेशकों की सेलिंग ने देश के मार्केट को काफी गिरावट पर ला दिया है. एक तरह से कह सकते हैं कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट से बाजार में हाहाकार की स्थिति हो गई है. 30 शेयरों के Sensex में आज मंगलवार को 250 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. निफ्टी50 में 57 अंकों से अधिक सुस्ती दिखी है. आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इस गिरावट पर क्या कुछ कह रहे हैं.
प्रमुख शेयरों में नई बिकवाली- एक्सपर्ट
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मार्केट एक्सपर्ट और Religare Broking Ltd. के अजीत मिश्रा ने कहा, "शुरुआती उम्मीदों को आईटी क्षेत्र के उत्साहजनक नतीजों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं में प्रगति के संकेतों से बल मिला, जिससे पहली छमाही में बाजार का माहौल बेहतर हुआ. हालांकि, प्रगति की कमी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख शेयरों में नई बिकवाली (सेलिंग) ने तेजी को सीमित कर दिया." उन्होंने आगे कहा, भू-राजनीतिक (Geopolitical) और ग्लोबल व्यापार संबंधी चिंताओं का भी जोखिम लेने की प्रवृत्ति पर दबाव बना रहा, जिससे ट्रेडिंग मुख्य रूप से शेयरों तक ही सीमित रही.
FIIs की लगातार निकासी समेत ये कारण
वहीं, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के अनुसार, ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर संभावित अमेरिकी टैरिफ को लेकर नई चिंताओं के कारण घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट आई है. उन्होंने आगे कहा कि रुपये की कमजोरी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और विदेशी निवेशकों (FIIs) की लगातार निकासी के कारण निवेशकों का रुख सतर्क बना रहा. पॉजीटिव पक्ष देखें तो, भारत का दिसंबर का सीपीआई आरबीआई के लक्ष्य सीमा के भीतर रहा, जिससे भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें मजबूत हुईं. हालांकि, तीसरी तिमाही के नतीजों की शुरुआत सुस्त रही, एक प्रमुख आईटी कंपनी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे. ज्यादातर सेक्टरों में मुनाफावसूली (Profit booking) देखने को मिली, हालांकि स्मॉल-कैप शेयरों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की गई.
नए साल में 2 फीसदी तक गिरा बाजार
रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार, इस नए साल यानी 2026 में अब तक Sensex और Nifty दोनों में लगभग 2 प्रतिशत की गिरावट आई है. 2025 में सेंसेक्स और निफ्टी में कुल मिलाकर 8-10 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो हाल के वर्षों के रुझानों से कम है. एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार के भागीदार यानी बाजार के निवेशक सतर्क रहें. जानकारों ने विदेशी निवेशकों की कम भागीदारी की ओर इशारा किया. अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में बाजार की चाल क्या रहती है. क्या यह गिरावट आगे भी बनी रहेगी या फिर इसपर लगाम लगेगी?
