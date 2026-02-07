कॉपर ने बनाया नया इतिहास, निवेशकों के मन में सवाल; क्या अब गोल्ड का विकल्प बनेगा?

Copper The New Gold : कमोडिटी मार्केट में चल रही उथल-पुथल के बीच निवेशक बहुत कन्फ्यूज हैं. सोने और चांदी के दाम भी नीचे गिर गए हैं. इस अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव के बीच मार्केट के जानकारों के बीच सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या निवेश का 'पावर सेंटर' बदल गया है. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि अगर आप कमोडिटी में निवेश करते हैं, तो इस उथल-पुथल के दौर में तांबा यानी कॉपर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में सोने ने निवेशकों को अमीर बनाया है और ऐसा ही ट्रेंड कॉपर के साथ भी देखा जा सकता है. उनका कहना है कि तांबा भविष्य का 'सोना' साबित हो सकता है.

कॉपर अब सोने की तरह ही खुद को 'ग्रोथ हेवन' के तौर पर स्थापित कर रहा है. बदलते ग्लोबल इकनोमिक सिनेरियो में कॉपर बड़ा रोल प्ले करेगा.

20 साल का रिकॉर्ड टूटा

सोने को लंबे समय से सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है. बदलती ग्लोबल इकॉनमी में कॉपर अब खुद को 'ग्रोथ हेवन' के तौर पर स्थापित कर रहा है. टेक्निकल तौर पर COMEX कॉपर ने हाल ही में अपने वीकली चार्ट पर लगभग 20 साल पुराने 'राइजिंग चैनल' को तोड़ा है. ये इस बात का पक्का सबूत है कि दुनिया भर में तांबे की डिमांड और सप्लाई की डायनामिक्स में मौलिक रूप से बदलाव आया है और कॉपर भी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है.

कॉपर की कीमत

फिलहाल, दुनिया भर की सरकारें कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट पावर ग्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EVs) पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं. कॉपर इन सभी भविष्य की टेक्नोलॉजी की रीढ़ है. ये अब सिर्फ फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली एक इंडस्ट्रियल मेटल नहीं रह गई है. कॉपर ग्लोबल आर्थिक डेवलपमेंट का सबसे आधुनिक और महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई है.

मेटल इंडेक्स

दिसंबर 2023 और जून 2024 के बीच ब्रेकआउट के बाद कॉपर इंडेक्स में 48% की शानदार बढ़ोतरी देखी गई. अक्टूबर 2025 में एक और बड़ा ब्रेकआउट हुआ और तब से इंडेक्स में 20% की बढ़ोतरी हुई है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि अगर ये मोमेंटम जारी रहता है, तो आने वाले महीनों में मेटल इंडेक्स 15,000 के जादुई लेवल को छू सकता है. इसलिए मौजूदा मार्केट की गिरावट और उतार-चढ़ाव को खतरे के बजाय, इसे अपने पोर्टफोलियो में अच्छी क्वालिटी के मेटल स्टॉक शामिल करने के सुनहरे मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए.