/Waterways Leisure Tourism IPO को मिला शानदार रिस्पॉन्स, पहले दिन 99% हुआ सब्सक्राइब; रिटेल निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी

Waterways Leisure Tourism IPO : भारत की सबसे बड़ी घरेलू क्रूज ऑपरेटर कंपनी और Cordelia Cruises ब्रांड की पैरेंट Waterways Leisure टूरिज्म लिमिटेड का IPO निवेशकों के लिए खुल चुका है. पहले दिन ही इस इश्यू को मिला-जुला लेकिन खास तौर पर रिटेल निवेशकों की तरफ से मजबूत रिस्पॉन्स देखने को मिला. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, IPO को पहले दिन कुल मिलाकर 0.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि रिटेल निवेशक कैटेगरी लगभग पूरी तरह भर गई और 99% सब्सक्राइब हो गई. यह दर्शाता है कि आम निवेशकों में कंपनी के बिजनेस मॉडल और क्रूज टूरिज्म थीम को लेकर अच्छी दिलचस्पी बनी हुई है.
IPO में आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जून 2026 तय की गई है.
पहले दिन के आंकड़ों के अनुसार IPO को कुल 19% सब्सक्रिप्शन मिला.
कंपनी के पास उपलब्ध लगभग 41.84 लाख शेयरों के मुकाबले करीब 8.03 लाख शेयरों के लिए बोली लगी.
IPO की मुख्य डिटेल्स
IPO ओपन डेट: 23 जून 2026
क्लोजिंग डेट: 25 जून 2026
प्राइस बैंड: ₹769 – ₹808 प्रति शेयर
एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाई राशि: ₹263.25 करोड़
कंपनी: Waterways Leisure Tourism Limited
ब्रांड: Cordelia Cruises
IPO खुलने से एक दिन पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों से ₹263.25 करोड़ जुटाए थे, जो संस्थागत निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है.
Waterways Leisure Tourism भारत की प्रमुख घरेलू ओशन क्रूज ऑपरेटर कंपनी है, जो Cordelia Cruises ब्रांड के तहत लग्जरी क्रूज सर्विस देती है. कंपनी केवल यात्रा सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों को होटल, भोजन, मनोरंजन और पूरे हॉलिडे एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन ऑफर करती है. फिलहाल, कंपनी का मुख्य संचालन MV Empress क्रूज शिप से होता है.
घरेलू रूट्स:
अंतरराष्ट्रीय रूट्स:
कंपनी के मुताबिक अब तक 7.3 लाख से ज्यादा यात्री इसकी सेवाओं का उपयोग कर चुके हैं. भारत के Ocean Cruise Market में इसकी हिस्सेदारी करीब 79% बताई जाती है.
कंपनी आने वाले समय में अपनी क्षमता बढ़ाने पर फोकस कर रही है.
इसके लिए दो नए क्रूज जहाज- Norwegian Sky और Norwegian Sun को लीज पर लेने के लिए टाइम चार्टर एग्रीमेंट किए गए हैं. मैनेजमेंट का अनुमान है कि ये जहाज FY27 और FY28 तक ऑपरेशनल हो जाएंगे, जिससे कंपनी की फ्लीट क्षमता में बड़ा विस्तार होगा.
Ventura Securities के अनुसार कंपनी भारत में एकमात्र घरेलू ओशन क्रूज ऑपरेटर है और इसका ब्रांड मजबूत स्थिति में है. Nirmal Bang का अनुमान है कि FY26 से FY31 के बीच भारत का Cruise टूरिज्म सेक्टर 20-25% CAGR से बढ़ सकता है. Deven Choksey रिसर्च के मुताबिक आने वाले दो सालों में कंपनी की फ्लीट लगभग तीन गुना हो सकती है.
रिपोर्ट्स के अनुसार यह IPO FY26 के अनुमानित आधार पर लगभग 112 गुना P/E और 54 गुना EV/EBITDA वैल्यूएशन पर आता है. हालांकि, वैल्यूएशन ऊंचा माना जा रहा है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज का मानना है कि फ्यूचर ग्रोथ और फ्लीट एक्सपेंशन इसे सपोर्ट कर सकते हैं.
निवेशकों के लिए क्या संकेत?
Cordelia Cruises भारत के तेजी से बढ़ते Cruise Tourism सेक्टर पर एक बड़ा दांव माना जा रहा है. मजबूत मार्केट शेयर और विस्तार योजनाओं के चलते यह IPO लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए थीम आधारित अवसर के रूप में देखा जा रहा है.
Q1. Waterways Leisure Tourism IPO पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ?
A: IPO को पहले दिन कुल 0.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि रिटेल हिस्सा 0.99 गुना तक पहुंच गया.
Q2. कंपनी का मुख्य ब्रांड कौन सा है?
A: कंपनी का प्रमुख ब्रांड Cordelia Cruises है, जो भारत में लग्जरी ओशन क्रूज सेवाएं देती है.
Q3. IPO का प्राइस बैंड क्या है और कब बंद होगा?
A: IPO का प्राइस बैंड ₹769 से ₹808 प्रति शेयर है और यह 25 जून 2026 को बंद होगा.