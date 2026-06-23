/Waterways Leisure Tourism IPO को मिला शानदार रिस्पॉन्स, पहले दिन 99% हुआ सब्सक्राइब; रिटेल निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी

Waterways Leisure Tourism IPO : भारत की सबसे बड़ी घरेलू क्रूज ऑपरेटर कंपनी और Cordelia Cruises ब्रांड की पैरेंट Waterways Leisure टूरिज्म लिमिटेड का IPO निवेशकों के लिए खुल चुका है. पहले दिन ही इस इश्यू को मिला-जुला लेकिन खास तौर पर रिटेल निवेशकों की तरफ से मजबूत रिस्पॉन्स देखने को मिला. एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, IPO को पहले दिन कुल मिलाकर 0.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि रिटेल निवेशक कैटेगरी लगभग पूरी तरह भर गई और 99% सब्सक्राइब हो गई. यह दर्शाता है कि आम निवेशकों में कंपनी के बिजनेस मॉडल और क्रूज टूरिज्म थीम को लेकर अच्छी दिलचस्पी बनी हुई है.