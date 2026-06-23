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Waterways Leisure Tourism IPO को मिला शानदार रिस्पॉन्स, पहले दिन 99% हुआ सब्सक्राइब; रिटेल निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी

एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, IPO को पहले दिन कुल मिलाकर 0.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि रिटेल निवेशक कैटेगरी लगभग पूरी तरह भर गई और 99% सब्सक्राइब हो गई. यह दर्शाता है कि आम निवेशकों में कंपनी के बिजनेस मॉडल और क्रूज टूरिज्म थीम को लेकर अच्छी दिलचस्पी बनी हुई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 23, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:53 PM IST
Waterways Leisure Tourism IPO को मिला शानदार रिस्पॉन्स, पहले दिन 99% हुआ सब्सक्राइब; रिटेल निवेशकों की जबरदस्त दिलचस्पी
Image Credit: X/Social Media/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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