Advertisement
trendingNow13034004
Hindi Newsबिजनेस

आम आदमी की जेब पर राहत, वेज-नॉनवेज थाली हुई सस्ती, जानें कितने घटे दाम?

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टॉक बढ़ने और चना, पीली मटर और उड़द दाल के भारी इंपोर्ट के कारण दालों की कीमतों में 17 प्रतिशत की गिरावट आई. हालांकि, मासिक आधार पर नवंबर में शाकाहारी थाली की लागत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आम आदमी की जेब पर राहत, वेज-नॉनवेज थाली हुई सस्ती, जानें कितने घटे दाम?

Thalinomics:  सोमवार को आम आदमी के लिए राहत भरी खबर देखने को मिली है. क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बताया गया कि नवंबर में घर पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की थाली बनाने की लागत में सालाना 13 प्रतिशत की गिरावट आई है. इसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में कमी है.

टमाटर और प्याज की कीमतों में भारी गिरावट

क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा सप्लाई के कारण टमाटर की कीमतों में सालाना 17 प्रतिशत की गिरावट आई है. जबकि आलू की कीमतें पिछले साल की तुलना में 29 प्रतिशत कम हो गईं. पिछले सीजन के रबी स्टॉक अधिक होने और कम एक्सपोर्ट के कारण प्याज की कीमतों में 53 प्रतिशत की गिरावट आई.

Add Zee News as a Preferred Source

मासिक आधार पर बढ़े दाम 

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टॉक बढ़ने और चना, पीली मटर और उड़द दाल के भारी इंपोर्ट के कारण दालों की कीमतों में 17 प्रतिशत की गिरावट आई. हालांकि, मासिक आधार पर नवंबर में शाकाहारी थाली की लागत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि मांसाहारी थाली की लागत में 1 प्रतिशत की गिरावट आई है.

क्रिसिल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पुष्पन शर्मा ने कहा कि मीडियम टर्म में खरीफ की कटाई में देरी और कम पैदावार के कारण प्याज की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, कोल्ड-स्टोरेज स्टॉक मार्केट में आने से आलू की कीमतें और कम होने की संभावना है. फर्म ने अनुमान लगाया कि पीली मटर पर 30 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी के कारण दालों की कीमतें निकट भविष्य में एक सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है. 

उन्होंने कहा कि कोई भी अतिरिक्त पॉलिसी हस्तक्षेप, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना या बढ़ाना, दालों की कीमतों पर और दबाव डाल सकता है.

 ब्रॉयलर की कीमतों में गिरावट

त्योहारी सीजन के दौरान अधिक डिमांड के कारण वनस्पति तेल की कीमतों में सालाना 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों की कीमतों में सालाना 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने थाली की कुल लागत में गिरावट को सीमित कर दिया. मांसाहारी थाली की लागत में गिरावट ब्रॉयलर की कीमतों में सालाना 12 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Thalinomics

Trending news

SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
Election Commission
SIR के बाद ECI ने पार्टियों से मांगा जरूरी दस्तावेज, खत में लिखा- फौरन जमा कराएं...
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
Karnataka News
कर्ज और कंगाली ने ली तीन जान, मां के साथ मिलकर महिला ने उतारा बेटे को मौत के घाट
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
Punjab
सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को पंजाब कांग्रेस ने तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
Bankim Chandra Chatterjee
बंकिम चंद्र अंग्रेजों के खिलाफ क्यों बन गए थे बागी और लिख दिया 'वंदे मातरम्'?
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
Vande Mataram row
वंदे मातरम् पर प्रियंका ने किया बंगाल चुनाव का जिक्र, ममता मंदिर में करने लगीं आरती
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
Humayun Kabir
चंदा, कुरान ख्वानी और मांस-भात की दावत, 'बाबरी' के नए पैरोकार हुमायूं का फुल प्लान
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
IndiGo crisis
सामान्य स्थिति में लौट रहा इंडिगो क्राइसिस? एयरलाइन ने 9000 यात्रियों के लौटाए बैग
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
aap
सरकार के दमन से त्रस्त गुजरात कह रहा, ‘BJP गुजरात छोड़ो’; गुजरात से गरजे केजरीवाल
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
Jammu And Kashmir AQI
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!