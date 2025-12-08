आम आदमी की जेब पर राहत, वेज-नॉनवेज थाली हुई सस्ती, जानें कितने घटे दाम?

Thalinomics: सोमवार को आम आदमी के लिए राहत भरी खबर देखने को मिली है. क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में बताया गया कि नवंबर में घर पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह की थाली बनाने की लागत में सालाना 13 प्रतिशत की गिरावट आई है. इसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में कमी है.

टमाटर और प्याज की कीमतों में भारी गिरावट

क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादा सप्लाई के कारण टमाटर की कीमतों में सालाना 17 प्रतिशत की गिरावट आई है. जबकि आलू की कीमतें पिछले साल की तुलना में 29 प्रतिशत कम हो गईं. पिछले सीजन के रबी स्टॉक अधिक होने और कम एक्सपोर्ट के कारण प्याज की कीमतों में 53 प्रतिशत की गिरावट आई.

मासिक आधार पर बढ़े दाम

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टॉक बढ़ने और चना, पीली मटर और उड़द दाल के भारी इंपोर्ट के कारण दालों की कीमतों में 17 प्रतिशत की गिरावट आई. हालांकि, मासिक आधार पर नवंबर में शाकाहारी थाली की लागत में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि मांसाहारी थाली की लागत में 1 प्रतिशत की गिरावट आई है.

क्रिसिल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर पुष्पन शर्मा ने कहा कि मीडियम टर्म में खरीफ की कटाई में देरी और कम पैदावार के कारण प्याज की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, कोल्ड-स्टोरेज स्टॉक मार्केट में आने से आलू की कीमतें और कम होने की संभावना है. फर्म ने अनुमान लगाया कि पीली मटर पर 30 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी के कारण दालों की कीमतें निकट भविष्य में एक सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि कोई भी अतिरिक्त पॉलिसी हस्तक्षेप, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना या बढ़ाना, दालों की कीमतों पर और दबाव डाल सकता है.

ब्रॉयलर की कीमतों में गिरावट

त्योहारी सीजन के दौरान अधिक डिमांड के कारण वनस्पति तेल की कीमतों में सालाना 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों की कीमतों में सालाना 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी ने थाली की कुल लागत में गिरावट को सीमित कर दिया. मांसाहारी थाली की लागत में गिरावट ब्रॉयलर की कीमतों में सालाना 12 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई.