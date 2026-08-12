/गुरुग्राम के ₹271 करोड़ वाले पेंटहाउस से भी महंगी है ये जगह, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

World’s Most Expensive Luxury Homes : आपने DLF के The Camellias, The Dahlias और न जाने कितने लग्जरी प्रोजेक्ट्स के नाम सुने होंगे. लेकिन, हाल ही में The Dahlias ने जिस तरह रियल एस्टेट बाजार में हलचल मचाई है. उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. गुरुग्राम की चमचमाती स्काईलाइन के बीच खड़े इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ अपनी भव्यता ही नहीं, बल्कि एक ऐसी डील के चलते सुर्खियां बटोरी हैं, जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों की आंखें खुली की खुली रह जाएं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि The Dahlias की एक डील ने लग्जरी रियल एस्टेट के पूरे खेल पर नई बहस छेड़ दी? चलिए, समझते हैं पूरी कहानी.
गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड अब सिर्फ आलीशान घरों का पता नहीं रह गई है. बल्कि देश के सबसे महंगे रियल एस्टेट सौदों की गवाह भी बन रही है. सेक्टर-54 स्थित सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट द डहलियास में एक पेंटहाउस करीब ₹271 करोड़ में बिकने की खबर ने लग्जरी हाउसिंग मार्केट में हलचल पैदा कर दी है. इस पेंटहाउस को उद्यमी मानव सरदाना ने खरीदा है और इसे किसी एक आवासीय यूनिट की देश की सबसे बड़ी डील में शामिल माना जा रहा है.
खास बात ये है कि प्रोजेक्ट अभी निर्माणाधीन है. करीब 10,500 वर्गफुट कारपेट एरिया वाले इस पेंटहाउस के हिसाब से कीमत लगभग ₹2.58 लाख प्रति वर्गफुट बैठती है. वहीं, इसका कुल सुपर एरिया करीब 17,200 वर्गफुट बताया जा रहा है. यही कीमत इसे देश की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डील्स में खास जगह दिलाती है.
गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड पर पिछले कुछ वर्षों में लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमतों ने जिस रफ्तार से छलांग लगाई है. उसने मुंबई जैसे पारंपरिक महंगे बाजारों को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है. हालांकि, मुंबई में कई बड़ी प्रॉपर्टी डील एक साथ कई अपार्टमेंट की खरीद से जुड़ी रही हैं, जबकि द डहलियास की यह डील एक ही आवासीय यूनिट की कीमत को लेकर खास चर्चा में है.
दिलचस्प बात यह है कि द डहलियास से पहले DLF के द कैमिलियाज भी सुर्खियां बटोर चुका है. दिसंबर 2024 में ऋषि पार्टी ने गोल्फ कोर्स रोड स्थित द कैमिलियाज में करीब ₹190 करोड़ में एक पेंटहाउस खरीदा था. द डहलियास में भी बड़े सौदों का सिलसिला नया नहीं है. अक्टूबर 2025 में एक औद्योगिक घराने ने यहां चार अपार्टमेंट करीब ₹380 करोड़ में खरीदे थे. वहीं, निवेशक मधुसूदन केला ने भी इस प्रोजेक्ट में करीब ₹120.7 करोड़ का एक अपार्टमेंट खरीदा था. इन सौदों ने गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड को देश के अल्ट्रा-लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट के सबसे चर्चित इलाकों में शामिल कर दिया है.
euronews के मुताबिक, दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पसंदीदा ठिकानों में मोनाको शुमार है. यूरोप के इस छोटे से देश में एक बेहद आलीशान अपार्टमेंट की डील करीब 471 मिलियन यूरो यानी लगभग 5,187.68 करोड़ रुपये में हुई थी. हालांकि, ये डील 2024 में फाइनल हुई थी और इसकी जानकारी 2026 में सामने आई. ये प्रॉपर्टी मोनाको के बेहद पॉश Mareterra इलाके की Le Renzo बिल्डिंग में मौजूद है. इसे सामान्य अपार्टमेंट कहना भी कम होगा, क्योंकि ये इमारत की सबसे ऊपरी पांच मंजिलों में फैली हुई है. करीब 26,900 वर्गफुट से ज्यादा क्षेत्रफल में फैले इस घर से भूमध्य सागर का शानदार नजारा दिखाई देता है.
इस सुपर-लक्जरी प्रॉपर्टी में कुल 21 कमरे हैं. यहां रहने वाले लोगों के लिए निजी स्विमिंग पूल, जकूजी और कई विशाल टैरेस जैसी सुविधाएं मौजूद हैं. पार्किंग की बात करें तो इसमें 8 निजी पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं. घर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है. शानदार फर्नीचर से लेकर होम ऑटोमेशन सिस्टम तक, यहां आधुनिक तकनीक और लग्जरी का ऐसा मेल देखने को मिलता है. जहां घर की कई सुविधाओं को एक क्लिक से नियंत्रित किया जा सकता है. पांच मंजिलों में फैला ये अपार्टमेंट किसी आलीशान महल से कम नजर नहीं आता है.
इस प्रॉपर्टी के खरीदार यूक्रेनी अरबपति रिनात अख्मेतोव हैं. रिपोर्टों के मुताबिक एक्वीजीशन उनकी होल्डिंग कंपनी SCM के जरिए किया गया. अख्मेतोव को यूक्रेन के सबसे अमीर कारोबारियों में गिना जाता है.
इसका सबसे बड़ा कारण है जमीन की कमी. वेटिकन सिटी के बाद मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा संप्रभु देश है. सीमित जमीन और बेहद ज्यादा मांग ने यहां रियल एस्टेट को दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में शामिल कर दिया है. Savills की रिसर्च के मुताबिक, मोनाको दुनिया का सबसे महंगा रिहायशी प्रॉपर्टी बाजार बना हुआ है. 2024-25 के दौरान यहां आवासीय संपत्तियों की औसत कीमत करीब 52,000 यूरो प्रति वर्ग मीटर तक पहुंच गई थी.
न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित 220 Central Park South का पेंटहाउस अपनी बेशुमार कीमत को लेकर दुनियाभर में सुर्खियों में रहा था. 2019 में हेज फंड अरबपति केन ग्रिफिन ने इस पेंटहाउस को करीब 23.8 करोड़ डॉलर में खरीदा था. लगभग 24,000 वर्गफुट में फैली इस आलीशान संपत्ति की डील उस समय अमेरिका में किसी घर की सबसे महंगी बिक्री बन गई थी.