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गुरुग्राम के ₹271 करोड़ वाले पेंटहाउस से भी महंगी है ये जगह, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

गुरुग्राम के The Dahlias का ₹271 करोड़ का पेंटहाउस सुर्खियों में है. लेकिन, मोनाको की लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमत एक अलग लेवल को छू गयी थी. जानिए क्या है दुनिया के सबसे महंगे घरों और पेंटहाउस की कहानी.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 12, 2026, 03:56 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:02 AM IST
गुरुग्राम के ₹271 करोड़ वाले पेंटहाउस से भी महंगी है ये जगह, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
Image Credit: dlf the dahlias

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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