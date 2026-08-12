/गुरुग्राम के ₹271 करोड़ वाले पेंटहाउस से भी महंगी है ये जगह, कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

World’s Most Expensive Luxury Homes : आपने DLF के The Camellias, The Dahlias और न जाने कितने लग्जरी प्रोजेक्ट्स के नाम सुने होंगे. लेकिन, हाल ही में The Dahlias ने जिस तरह रियल एस्टेट बाजार में हलचल मचाई है. उसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. गुरुग्राम की चमचमाती स्काईलाइन के बीच खड़े इस प्रोजेक्ट ने सिर्फ अपनी भव्यता ही नहीं, बल्कि एक ऐसी डील के चलते सुर्खियां बटोरी हैं, जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों की आंखें खुली की खुली रह जाएं. आखिर ऐसा क्या हुआ कि The Dahlias की एक डील ने लग्जरी रियल एस्टेट के पूरे खेल पर नई बहस छेड़ दी? चलिए, समझते हैं पूरी कहानी.