क्या अब रसोई में LPG की जगह लेगा एथेनॉल? सरकार ने बता दिया आगे का प्लान

Can ethanol become a cooking fuel : भारत में परिवहन फ्यूल के तौर पर एथेनॉल का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में एथेनॉल भारतीय रसोई में LPG के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, सरकार ने फिलहाल ऐसी किसी योजना से साफ इनकार किया है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने 10 अगस्त यानी आज राज्यसभा में स्पष्ट किया कि एथेनॉल को घरेलू खाना पकाने के ईंधन के तौर पर अभी मंजूरी या अनिवार्यता नहीं दी गई है.
उन्होंने कहा कि फिलहाल घरेलू इस्तेमाल के लिए एथेनॉल को बढ़ावा देने से जुड़ी कोई नीति सरकार के विचाराधीन नहीं है.
सरकार ने बताया कि अभी एथेनॉल को घरेलू खाना पकाने के ईंधन के रूप में मंजूरी देने या अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इसका मतलब है कि फिलहाल LPG ही देश के घरेलू खाना पकाने के ईंधन के फ्रेमवर्क में प्रमुख ईंधन बना रहेगा. हालांकि, सरकार ने ये भी माना है कि भविष्य में एथेनॉल वैकल्पिक खाना पकाने के ईंधन के तौर पर भूमिका निभा सकता है. इससे भारत की आयातित LPG पर निर्भरता कम करने और एक अन्य अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.
सरकार के मुताबिक, देश में एथेनॉल के अतिरिक्त उत्पादन का इस्तेमाल ऊर्जा के दूसरे क्षेत्रों में करने की संभावना भी है.
सरकार ने एथेनॉल को डीजल में मिलाने की संभावना को भी फिलहाल खारिज कर दिया है. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के जरिए एथेनॉल-डीजल मिश्रण का वैज्ञानिक परीक्षण किया था. इन परीक्षणों में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं और वाहन निर्माताओं के साथ भी सहयोग किया गया. इन परीक्षणों में सुरक्षा से जुड़ी एक अहम समस्या सामने आई. सरकार के मुताबिक, एथेनॉल मिलाने से डीजल का फ्लैश प्वाइंट काफी कम हो गया. इसके कारण मिश्रित ईंधन निर्धारित फ्लैश प्वाइंट की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाया.
फ्लैश प्वाइंट कम होने का मतलब है कि ईंधन अपेक्षाकृत आसानी से आग पकड़ सकता है. इससे ईंधन के भंडारण और रखरखाव के दौरान सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं.
सरकार ने ये भी स्पष्ट किया कि पेट्रोल में मौजूदा 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से आगे बढ़ाने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण को 20% से अधिक बढ़ाने का कोई भी फैसला डिटेल्ड वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के बाद ही लिया जाएगा. इस संबंध में वाहन निर्माताओं, तेल मार्केटिंग कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों से भी सलाह ली जाएगी.
हालांकि, सरकार फिलहाल एथेनॉल को घरेलू खाना पकाने के ईंधन के रूप में पेश करने की तैयारी नहीं कर रही है. लेकिन, देश की वैकल्पिक ईंधन रणनीति में एथेनॉल की भूमिका बनी हुई है. सरकार एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और देश में उपलब्ध एडिशनल एथेनॉल उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल ऊर्जा की अन्य जरूरतों के लिए करने की संभावनाओं पर भी जोर दे रही है. फिलहाल साफ है कि भारतीय घरों में LPG की जगह या उसके साथ एथेनॉल को खाना पकाने के ईंधन के तौर पर लाने की कोई सरकारी नीति नहीं है. भविष्य में अगर एथेनॉल के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जाता है तो उसमें सुरक्षा, तकनीकी अध्ययन और संबंधित पक्षों से सलाह को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा.