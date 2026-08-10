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क्या अब रसोई में LPG की जगह लेगा एथेनॉल? सरकार ने बता दिया आगे का प्लान

क्या एथेनॉल भारत की रसोई में इस्तेमाल होने वाला अगला फ्यूल बन सकता है? जैसे-जैसे भारत में इस बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ रहा है. वैसे-वैसे ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या LPG के साथ-साथ एथेनॉल भी भारतीय रसोई में अपनी जगह बना सकता है?

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 10, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:43 PM IST
क्या अब रसोई में LPG की जगह लेगा एथेनॉल? सरकार ने बता दिया आगे का प्लान
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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