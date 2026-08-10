क्या अब रसोई में LPG की जगह लेगा एथेनॉल? सरकार ने बता दिया आगे का प्लान

हालांकि, सरकार फिलहाल एथेनॉल को घरेलू खाना पकाने के ईंधन के रूप में पेश करने की तैयारी नहीं कर रही है. लेकिन, देश की वैकल्पिक ईंधन रणनीति में एथेनॉल की भूमिका बनी हुई है. सरकार एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और देश में उपलब्ध एडिशनल एथेनॉल उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल ऊर्जा की अन्य जरूरतों के लिए करने की संभावनाओं पर भी जोर दे रही है. फिलहाल साफ है कि भारतीय घरों में LPG की जगह या उसके साथ एथेनॉल को खाना पकाने के ईंधन के तौर पर लाने की कोई सरकारी नीति नहीं है. भविष्य में अगर एथेनॉल के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाया जाता है तो उसमें सुरक्षा, तकनीकी अध्ययन और संबंधित पक्षों से सलाह को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा.