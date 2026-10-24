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ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत बनी रही, रिपोर्ट में किया गया दावा

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत उसका विशाल और विविधतापूर्ण घरेलू बाजार है. घरेलू उपभोग, निजी निवेश और बुनियादी ढांचे पर सार्वजनिक खर्च मिलकर आर्थिक गतिविधियों का व्यापक आधार तैयार करते हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 24, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 06:40 PM IST
ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ मजबूत बनी रही, रिपोर्ट में किया गया दावा

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