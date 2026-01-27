Advertisement
Repo Rate: डीबीएस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार र‍िटेल इंफ्लेशन (CPI) के 2025 में 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 3.5 प्रतिशत और 2027 में 4.5 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है. इसका मतलब है कि कीमतें धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर लौट सकती हैं.

|Last Updated: Jan 27, 2026, 04:37 PM IST
RBI Repo Rate: देश की इकोनॉमी आने वाले सालों में स्‍थ‍िर गति से बढ़ती रहेगी. साल 2026 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.5 प्रतिशत और 2027 में 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में शामिल रहेगा. डीबीएस बैंक की रिपोर्ट में यह उम्‍मीद जताई गई. डीबीएस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार र‍िटेल इंफ्लेशन (CPI) के 2025 में 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2026 में 3.5 प्रतिशत और 2027 में 4.5 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है. इसका मतलब है कि कीमतें धीरे-धीरे सामान्य स्तर पर लौट सकती हैं.

5.25 प्रतिशत पर ही बरकरार रह सकता है रेपो रेट

रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 2026 और 2027 के दौरान रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रख सकता है. इससे यह संकेत मिलता है कि देश की मौद्रिक नीति स्थिर बनी रहेगी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ग्‍लोबल ब्याज दर में अस्थिरता के बावजूद भारत के 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड में धीरे-धीरे कमी आ सकती है. यह 2026 की शुरुआत में 6.60 प्रतिशत से घटकर 2027 के अंत तक 6.40 प्रतिशत रहने का अनुमान है. पिछले हफ्ते ग्‍लोबल बॉन्ड मार्केट में बड़ी हलचल देखी गई और विकसित देशों में बॉन्ड यील्ड कई दशकों के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थीं.

बाजार की ग‍िरावट क‍िसी बड़े संकट का संकेत नहीं
हालांकि, डीबीएस बैंक का मानना है कि यह गिरावट किसी बड़े संकट का संकेत नहीं, बल्कि बाजार का सामान्य स्थिति में लौटना है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गिरावट भले ही चिंता पैदा करे, लेकिन इससे किसी आर्थिक संकट का खतरा नहीं दिखता. जापान को छोड़कर अन्य विकसित बाजारों में बढ़ी हुई बॉन्ड यील्ड को भी बाजार की स्थिति सामान्य होने का संकेत माना गया है. बैंक के अनुसार, केंद्रीय बैंकों की विश्वसनीयता और सरकार व केंद्रीय बैंक के बीच तालमेल बाजार को स्थिर बनाए रख सकता है.

रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 27-28 जनवरी को होने वाली एफओएमसी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा. इससे पहले फेड तीन बार ब्याज दरों में कटौती कर चुका है. डीबीएस बैंक ने कहा कि फेड का यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ रुख दिखाने के लिए नहीं होगा, बल्कि केंद्रीय बैंक पहले की गई कटौतियों के असर और महंगाई के जोखिम का आकलन करना चाहता है.

अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां नौकरियों की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन बेरोजगारी दर अभी भी कम है और लोगों की आय बढ़ रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है.

