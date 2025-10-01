Blue Dart Price Hike: कुरियर भेजना होगा महंगा... ब्लू डार्ट ने बढ़ाए कुरियर रेट्स, जानें किसे मिलेगी राहत

Bluedart New Charges: अगर आप ब्लू डार्ट की सेवाएं इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई दरें चुकानी होंगी. कंपनी अपने कुरियर दामों में 9% से 12% तक बढ़ोतरी करने जा रही है. नए रेट्स नए साल से लागू की जाएगी.
भारत की लीडिंग लॉजिस्टिक्स और कुरियर सेवा कंपनियों में से एक ब्लू डार्ट ने अपने शिपिंग चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया है. ये बढ़ोतरी नए साल यानी की 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी. इसे तहत औसतन 9% से 12% तक शिपमेंट फीस बढ़ाई जाएगी.
हालांकि, यह वृद्धि हर ग्राहक के शिपिंग प्रोफाइल और प्रोडक्ट टाइप के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. कंपनी का कहना है कि यह कदम सर्विस को बेहतर करने के मकसद से उठाया गया है. साथ ही कंपनी ने ये भी साफतौर पर कहा है कि 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच जो नए कस्टमर कंपनी से जुड़ेंगे, उन पर बढ़े दाम नहीं लागू किए जाएंगे.
क्यों बढ़ रहे ब्लू डार्ट के सर्विस चार्ज
ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर बाल्फोर मैनुअल के अनुसार, महंगाई और बढ़ती लागत की वजह से यह फैसला लिया गया है. कंपनी की प्राथमिकता हमेशा से ग्राहकों को बेस्ट और फास्ट सर्विस देना और एक फ्यूचर-रेडी लॉजिस्टिक्स सिस्टम तैयार करना रही है. ऐसे में लागत में बढ़ोतरी हमें नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन लॉजिस्टिक्स और हमारे नेटवर्क को बढ़ाने की आजादी देगी.
किन ग्राहकों को मिलेगी छूट?
कंपनी ने साफ किया है कि जो ग्राहक 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच ब्लू डार्ट से जुड़ेंगे, उन्हें बढ़े हुए दाम नहीं देने पड़ेंगे. कंपनी का कहना है कि यह पैसा नई तकनीक, बेहतर सेवा के अनुकूल सिस्टम बनाने में लगाया जाएगा. साथ ही यह बढ़ोतरी इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि ग्राहक किस तरह की सेवा ले रहा है.
कस्टमर-फर्स्ट अप्रोच बरकरार
कंपनी ने आश्वासन दिया है कि वह अपने कस्टमर-फर्स्ट अप्रोच पर कायम रहेगी और ग्राहकों को तेज, विश्वसनीय और सुविधा संपन्न सेवाएं देती रहेगी. ब्लू डार्ट का उद्देश्य भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक मजबूत भागीदार के रूप में स्थापित करना है.