CP Radhakrishnan Net Worth : कितने अमीर हैं नए उप-राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, कितनी मिलेगी सैलरी, जानें सबकुछ यहां

CP Radhakrishnan Net Worth : महाराष्ट्र के गवर्नर और NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने INDIA गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर उप-राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है. सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को 300 वोट मिले हैं.
भारत के निर्वाचन आयोग में साल 2019 में दाखिल किए गए मुताबिक के अनुसार, CP राधाकृष्णन की कुल संपत्ति करीब 67.11 करोड़ रुपये की है. उनकी चल संपत्ति करीब 7.31 करोड़ रुपये (बैंक जमा, नकद, शेयर, बीमा, ज्वेलरी सहित) है. इसके अलावा, उनके पास अचल संपत्ति 59.8 करोड़ रुपये (कृषि-प्लॉट, गैर-कृषि भूमि, कमर्शियल बिल्डिंग, आवासीय मकान) की है.
CP राधाकृष्णन की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा अचल संपत्ति, इन्वेस्टमेंट और कृषि भूमि से आता है. उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड, नॉन -एग्रीकल्चरल लैंड, कमर्शियल बिल्डिंग और आवासीय मकान हैं. इनसे आने वाले किराये और खेती से भी आय होती है. राधाकृष्णन के पास बैंक डिपॉजिट, शेयर मार्केट, बीमा योजनाएं और ज्वेलरी में किया गया निवेश भी उनकी आय का हिस्सा है.
बता दें, लोकसभा सांसद, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष, कोइर बोर्ड चेयरमैन और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल जैसे पदों पर रहते हुए उन्हें वेतन और भत्ते मिले.
राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपनी भूमिका के लिए उपराष्ट्रपति वेतन प्राप्त करते हैं. वर्ष 2018 में हुए संशोधन के बाद उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपये है.
उपराष्ट्रपति को एक बड़ा आवास दिया जाता है. उन्हें दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता सहित अन्य कई तरह के अलावेंस दिए जाते हैं. उपराष्ट्रपति और उनके परिवार को फ्री में मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं.रिटायरमेंट के बाद भी उनके वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है