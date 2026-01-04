दिसंबर 2025 के CPI Data में दिख सकता है उछाल, खुदरा महंगाई पर क्या कहती है रिपोर्ट?

India Retail inflation report: जल्द ही दिसंबर 2025 के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े (CPI Data December 2025) जारी किए जा सकते हैं. 12 दिसंबर को यह रिपोर्ट आ सकती है, अगर उस दिन छुट्टी रहती है तो अगले वर्किंग डे पर सीपीआई डेटा आ सकता है. इस बीच इन आंकड़ों के आने से पहले न्यूज एजेंसी एएनआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए अनुमान रिपोर्ट की खास जानकारी दी है. जी हां, इसमें बताया गया है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति (Retail inflation) दिसंबर 2025 में नवंबर के 0.71 फीसदी से बढ़कर 1.66 फीसदी होने की संभावना है. इसमें आगे बताया गया है कि इसमें खाद्य मुद्रास्फीति बास्केट के अधिकाश सेगमेंट में खाद्य कीमतों में मजबूती देखी जा रही है. आइए जानते हैं कि क्या कहती है यह रिपोर्ट.

मुद्रास्फीति बढ़कर 4.68% होने की संभावना

बैंक के अनुमानों के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में नवंबर से उछाल दर्ज होने की संभावना है, लेकिन यह दिसंबर 2024 में दर्ज किए गए 5.2 प्रतिशत से काफी नीचे रहेगा, भले ही आधार प्रभाव भी कमजोर होता जा रहा हो. हालांकि, दिसंबर में सोने की कीमतों में फिर से तेजी आने के कारण कोर मुद्रास्फीति बढ़कर 4.68 प्रतिशत होने की संभावना है. दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति संभवतः निगेटिव बनी रही, भले ही अधिकांश खाद्य क्षेत्रों में महीने-दर-महीने खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई हो.

खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी

बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, "हमारा अनुमान है कि खाद्य मुद्रास्फीति दर (सीपीआई) पिछले महीने के -2.78% और पिछले दिसंबर के 7.7% के उच्च आधार के मुकाबले -1.19% रहेगी. खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है क्योंकि उपभोक्ता मामलों के विभाग से एकत्रित जमीनी स्तर (ओटीजी) के आंकड़ों के अनुसार, दूध जैसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थों की कीमतों में इस महीने और तेजी आई है।" रिपोर्ट के अनुसार, टमाटर की कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई क्योंकि सर्दियों की जल्दी शुरुआत के कारण मांग में तेजी आई और अक्टूबर की बारिश ने सप्लाई को प्रभावित किया. बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, "वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में खाद्य मुद्रास्फीति के काफी हद तक निगेटिव रहने का अनुमान है; हालांकि, बेमौसम शीतकालीन बारिश और परिणामस्वरूप सप्लाइ सीरीज में परेशानी के कारण इसमें वृद्धि का जोखिम बना हुआ है."

RBI ने अनुमानों में किया था संशोधन

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होने के कारण, आरबीआई ने दिसंबर में 2025-26 के लिए अपने सीपीआई मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को संशोधित करके 2.0 प्रतिशत कर दिया, जो पहले 2.6 प्रतिशत था. तिमाही अनुमानों के अनुसार, तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति 0.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 2.9 प्रतिशत रहेगी, जो 2026-27 की पहली तिमाही में बढ़कर 3.9 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 4.0 प्रतिशत हो जाएगी, फिर भी केंद्रीय बैंक के 2-6 प्रतिशत के लक्ष्य सीमा के भीतर रहेगी. आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दिसंबर में हुई एमपीसी की बैठक के बाद भारत के मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक माहौल को "दुर्लभ स्वर्णिम काल" के रूप में वर्णित किया, जिसकी विशेषता उच्च आर्थिक विकास और असाधारण रूप से कम मुद्रास्फीति है.