Retail Inflation Rate: देश में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में र‍िकॉर्ड 0.25 प्रतिशत के निचले लेवल पर पहुंच गई, जो कि सितंबर में 1.44 प्रतिशत थी. यह मौजूदा सीपीआई सीरीज में दर्ज की गई अब तक की सबसे कम महंगाई दर है. म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ स्‍टेट‍िक्‍स एंड प्रोग्राम इम्‍पलीमेंटेशन (Ministry of Statistics and Programme Implementation) की तरफ से बुधवार को जारी क‍िये गए डेटा के आधार पर बताया गया क‍ि ग्रामीण सेक्‍टर महंगाई दर अक्टूबर में -0.25 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 1.07 प्रतिशत थी. वहीं, शहरी क्षेत्र में महंगाई दर 0.88 प्रतिशत रही है, जबकि सितंबर के महीने में यह 1.83 प्रतिशत थी.

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर -4.85 प्रतिशत रही

खाद्य महंगाई दर अक्टूबर के महीने में -5.02 प्रतिशत रही है, ज‍िससे यह साफ है क‍ि फूड प्रोडक्‍ट की कीमतें सालाना आधार पर कम हुई हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर अक्टूबर में -4.85 प्रतिशत रही है. इस दौरान शहरी क्षेत्रों में खाद्य महंगाई दर -5.18 प्रतिशत रही है. मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया क‍ि हेडलाइन महंगाई दर और खाद्य महंगाई दर में गिरावट की वजह जीएसटी दर में कमी आना, ऑयल, सब्जियों, फलों, अंडों, फुटवियर, अनाज और ट्रांसपोर्ट की कीमत घटना है.

Add Zee News as a Preferred Source

सितंबर में 1.98 प्रतिशत पर रही महंगाई दर

अक्टूबर के महीने में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में महंगाई दर अक्टूबर में 0.94 प्रतिशत रही है, जो कि सितंबर में 1.82 प्रतिशत थी. फ्यूल एंव लाइट में महंगाई दर अक्टूबर में 1.98 प्रतिशत रही है, सितंबर में भी यह 1.98 प्रतिशत पर रही थी. केंद्रीय गवर्नर ने वित्त वर्ष 26 (मौजूदा वित्त वर्ष) के लिए रिटेल महंगाई दर के अनुमान को घटाकर 2.6 प्रतिशत कर दिया, जो कि अगस्त एमपीसी में 3.1 प्रतिशत पर था.

मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए महंगाई दर के अनुमान को 2.1 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत, तीसरी तिमाही के अनुमान को 3.1 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 4 प्रतिशत कर दिया है. आरबीआई (RBI) की तरफ से अनुमान में आगे बताया गया क‍ि फाइनेंश‍ियल ईयर 2027 की पहली तिमाही में महंगाई 4.5 प्रतिशत रह सकती है. (IANS)