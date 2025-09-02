15 हजार की सैलरी में ऐसे बनाएं ₹1,00,000 का फंड, समझिए स्मार्ट SIP इंवेस्टमेंट प्लान
SIP Calculation : यदि आपकी मंथली इनकम सिर्फ 15 हजार है, फिर भी आप इससे लाखों का फंड बना सकते हैं. इसके लिए एसआईपी में इंवेस्ट एक बेहतरीन तरीका है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:14 AM IST
How To Invest 1000 In SIP: एसआईपी (SIP) व्यवस्थित निवेश योजना म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट करने का आसान तरीका है. ये एक तरीके का डिजिटल गुल्लक है, जो आपको छोटी-छोटी करने से लेकर आसानी से विड्रॉल की सुविधा देता है. इसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी चुने हुए म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक अपनी सैलरी के अनुसार 100 रुपए से भी निवेश शुरू कर सकता है.

इससे पैसा बनाना शेयर मार्केट की तुलना में ज्यादा आसान और सुरक्षित होता है. क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके एसआईपी के पैसे को रोज मार्केट में इंवेस्ट करता है. तो चलिए आज समझते हैं कि अपनी 15 हजार की छोटी सी सैलरी से आप कैसे एक लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं.

लोहा गरम है मार दो हथौड़ा... म्यूचुअल फंड बेचने का सही समय, होंगे मालामाल!

एसआईपी इन्वेस्टमेंट रेसियो

वैसे तो कोई एक एसआईपी निवेश अनुपात नहीं है. आपको एक निश्चित समय में अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए जरूरी इंवेस्ट करना होता है. अक्सर एसआईपी कैलकुलेटर का उपयोग करके और अपनी मासिक आय का 10-15% निवेश करने जैसे नियम का पालन करते हुए आप एक बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं. ऐसे में यदि आपकी सैलरी 15000 है तो इसमें से 1000-1500 हर महीने इंवेस्टमेंट के लिए निकाल लें.

1000 से कितने समय में बनेगा 1 लाख का फंड 

अगर कोई निवेशक हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 1 लाख का फंड बनाने में 6 साल का समय लगेगा. इन 6 सालों में आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1,06,000 रुपये का होगा. वहीं आपका मूलधन 72,000 रुपये का होगा.

इस बात का ध्यान रखें

आप चाहें तो सेविंग का ये पूरा अमाउंट एसआईपी में निवेश कर सकते हैं या फिर 1000 रुपये की हर महीने एसआईपी कर सकते हैं. ध्यान रखें आप एसआईपी से जितना लंबे समय के लिए निवेश करेंगे, उतना ही मुनाफा होगा.

Bank Holiday: 3 से 30... सितंबर में इन दिनों नहीं होगा बैंक का काम, बैंक हॉलिडे की डिटेल लिस्ट
 

