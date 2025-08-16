क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी ट्रिक: 45 दिन का ग्रेस पीरियड कैसे बना देता है हजारों का कर्ज, जानिए पूरा गणित

क्रेडिट कार्ड कंपनियां अक्सर ग्राहकों को 45 दिन तक का ग्रेस पीरियड देकर यह भरोसा दिलाती हैं कि खरीदारी के बाद तुरंत भुगतान करने की जरूरत नहीं है. सुनने में यह ऑफर किसी "फ्री मनी" जैसा लगता है, जैसे- आज खरीदो, डेढ़ महीने बाद आराम से चुकाओ, और कोई ब्याज भी नहीं. लेकिन असलियत कुछ और ही है. यही फ्री पीरियड कई बार ग्राहकों को कर्ज के जाल में फंसा देता है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक वालिया कहते हैं कि ग्रेस पीरियड तभी काम करता है जब आप पूरा बिल समय पर चुका दें. अगर आप सिर्फ 1 रुपये भी कम चुकाते हैं तो पूरे ट्रांजैक्शन पर पहले दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है.

छोटा शॉर्टफॉल, बड़ा झटका

मान लीजिए आपने महीने की शुरुआत में 60,000 रुपये का खर्च किया. बिल की ड्यू डेट तक आपने 58,000 रुपये चुका दिए, यानी सिर्फ 2,000 रुपये बाकी रह गए. आपको लगेगा कि इतना छोटा शॉर्टफॉल ज्यादा मायने नहीं रखता. लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है. वालिया के मुताबिक, सिर्फ 2000 रुपये का बाकी रहना पूरे 60,000 रुपये पर 36% से 42% वार्षिक ब्याज ट्रिगर कर देता है और ये ब्याज खरीदारी के पहले दिन से गिना जाता है. यानी जिस 45 दिन की फ्री क्रेडिट सुविधा का आप फायदा उठा रहे थे, वह खत्म हो जाती है और आपको मोटा ब्याज चुकाना पड़ता है.

क्यों नहीं समझ पाते लोग?

ज्यादातर कार्ड होल्डर्स इस ट्रिक को पकड़ ही नहीं पाते. वजह है ‘मिनिमम ड्यू’ का जाल. बहुत से लोग ऑटो-पे पर सिर्फ "मिनिमम अमाउंट" सेट कर देते हैं, ताकि पेनल्टी से बच सकें. लेकिन असल में वहीं से कर्ज का चक्रव्यूह शुरू होता है. ब्याज बैकग्राउंड में जुड़ता रहता है और धीरे-धीरे यह बोझ हजारों में बदल जाता है.

कार्ड दुश्मन नहीं, गलतफहमी है असली खतरा

विशेषज्ञ मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड बुरी चीज नहीं है. यह आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत करता है और इमरजेंसी में मददगार भी साबित हो सकता है. असली समस्या है इसकी बारीकियों को न समझना. वालिया कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बुरे नहीं हैं, लेकिन इन्हें प्रॉफिट के लिए डिजाइन किया गया है. सिस्टम मानकर चलता है कि आप फाइन प्रिंट नहीं पढ़ेंगे.