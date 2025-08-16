क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी ट्रिक: 45 दिन का ग्रेस पीरियड कैसे बना देता है हजारों का कर्ज, जानिए पूरा गणित
Advertisement
trendingNow12883202
Hindi Newsबिजनेस

क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी ट्रिक: 45 दिन का ग्रेस पीरियड कैसे बना देता है हजारों का कर्ज, जानिए पूरा गणित

क्रेडिट कार्ड कंपनियां अक्सर ग्राहकों को 45 दिन तक का ग्रेस पीरियड देकर यह भरोसा दिलाती हैं कि खरीदारी के बाद तुरंत भुगतान करने की जरूरत नहीं है. हालांकि, यही फ्री पीरियड कई बार ग्राहकों को कर्ज के जाल में फंसा देता है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी ट्रिक: 45 दिन का ग्रेस पीरियड कैसे बना देता है हजारों का कर्ज, जानिए पूरा गणित

क्रेडिट कार्ड कंपनियां अक्सर ग्राहकों को 45 दिन तक का ग्रेस पीरियड देकर यह भरोसा दिलाती हैं कि खरीदारी के बाद तुरंत भुगतान करने की जरूरत नहीं है. सुनने में यह ऑफर किसी "फ्री मनी" जैसा लगता है, जैसे- आज खरीदो, डेढ़ महीने बाद आराम से चुकाओ, और कोई ब्याज भी नहीं. लेकिन असलियत कुछ और ही है. यही फ्री पीरियड कई बार ग्राहकों को कर्ज के जाल में फंसा देता है.

चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक वालिया कहते हैं कि ग्रेस पीरियड तभी काम करता है जब आप पूरा बिल समय पर चुका दें. अगर आप सिर्फ 1 रुपये भी कम चुकाते हैं तो पूरे ट्रांजैक्शन पर पहले दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है.

छोटा शॉर्टफॉल, बड़ा झटका
मान लीजिए आपने महीने की शुरुआत में 60,000 रुपये का खर्च किया. बिल की ड्यू डेट तक आपने 58,000 रुपये चुका दिए, यानी सिर्फ 2,000 रुपये बाकी रह गए. आपको लगेगा कि इतना छोटा शॉर्टफॉल ज्यादा मायने नहीं रखता. लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है. वालिया के मुताबिक, सिर्फ 2000 रुपये का बाकी रहना पूरे 60,000 रुपये पर 36% से 42% वार्षिक ब्याज ट्रिगर कर देता है और ये ब्याज खरीदारी के पहले दिन से गिना जाता है. यानी जिस 45 दिन की फ्री क्रेडिट सुविधा का आप फायदा उठा रहे थे, वह खत्म हो जाती है और आपको मोटा ब्याज चुकाना पड़ता है.

यह भी पढ़ें- 5000 की SIP से करोड़पति बनने में कितने साल लगेंगे? आसान भाषा में समझिए पूरा गणित!

क्यों नहीं समझ पाते लोग?
ज्यादातर कार्ड होल्डर्स इस ट्रिक को पकड़ ही नहीं पाते. वजह है ‘मिनिमम ड्यू’ का जाल. बहुत से लोग ऑटो-पे पर सिर्फ "मिनिमम अमाउंट" सेट कर देते हैं, ताकि पेनल्टी से बच सकें. लेकिन असल में वहीं से कर्ज का चक्रव्यूह शुरू होता है. ब्याज बैकग्राउंड में जुड़ता रहता है और धीरे-धीरे यह बोझ हजारों में बदल जाता है.

कार्ड दुश्मन नहीं, गलतफहमी है असली खतरा
विशेषज्ञ मानते हैं कि क्रेडिट कार्ड बुरी चीज नहीं है. यह आपके क्रेडिट स्कोर को मजबूत करता है और इमरजेंसी में मददगार भी साबित हो सकता है. असली समस्या है इसकी बारीकियों को न समझना. वालिया कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड बुरे नहीं हैं, लेकिन इन्हें प्रॉफिट के लिए डिजाइन किया गया है. सिस्टम मानकर चलता है कि आप फाइन प्रिंट नहीं पढ़ेंगे.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब एडिटर. वर्तमान में बिजनेस और फाइनेंशियल न्यूज लिखते हैं. पत्रकारिता में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, खेल, स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, ट्रैवल बीट्स पर काम का 9 वर्षों का अनुभव. सटीकता औ...और पढ़ें

TAGS

Credit cardcredit card trap

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अटल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अटल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;