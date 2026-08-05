Credit Card Closure Rules: अपनी बदलती फाइनेंशियल जरूरत के हिसाब से लोग अक्सर नया बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं. कुछ समय बाद इन कार्ड या खातों का इस्तेमाल बंद हो जाता है तो इन्हें बंद करना ही सही लगता है. लेकिन किसी भी कार्ड को बंद करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पर क्या असर पड़ेगा. आपको बता दें कि किसी अनयूज्ड बैंक अकाउंट को बंद करने से आपके सिबिल (CIBIL) पर कोई असर नहीं पड़ता. लेकिन पुराने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने से आपके क्रेडिट प्रोफाइल पर असर पड़ सकता है. इससे भविष्य में लोन मिलने की संभावना भी कम हो सकती है. आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
आपका क्रेडिट स्कोर केवल बिल का समय से भुगतान करने से तय नहीं होता, बल्कि इसमें कई और फैक्टर भी शामिल होते हैं. क्रेडिट स्कोर की कैलकुलेशन आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री, आपकी बाकी क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो, क्रेडिट हिस्ट्री की अवधि और हाल ही में किये गए क्रेडिट एप्लीकेशन के आवेदन के बेस पर तय की जाती है. जब आप पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं तो आपकी क्रेडिट लिमिट भी कम हो जाती है. लिमिट घटने से आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो बढ़ सकता है, इससे आपके सिबिल स्कोर पर निगेटिव असर पड़ता है.
क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्योको समझना आसान है. उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास मौजूद सभी क्रेडिट कार्ड की कुल लिमिट 5 लाख रुपये है और आपका बैलेंस 100000 रुपये है तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो 20 प्रतिशत होगा. यदि आपने एक लाख रुपये वाला कोई एक कार्ड बंद कर दिया तो आपकी कुल क्रेडिट लिमिट घटकर 2 लाख रुपये रह जाएगी. ऐसे में बकाया 100,000 रुपये रहने पर आपका यूटिलाइजेशन रेश्यो बढ़कर सीधे 25 प्रतिशत हो जाएगा. बैंक और लोन देने वाली कंपनियां ज्यादा यूटिलाइजेशन रेश्यो को रिस्क के तौर पर देखती हैं.
आपकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री आपके फाइनेंशियल डिसीप्लेन को शो करती है. पुराने क्रेडिट कार्ड लंबी और मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में हेल्प करते हैं. एक लंबा रीपेमेंट रिकॉर्ड यह साबित करता है कि आपने सालों से अपने क्रेडिट कार्ड का मैनेजमेंट समझदारी से किया है. जब आप अपना पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री का एवरेज टेन्योर कम हो जाता है और स्कोर गिर सकता है. यदि कार्ड पर कोई एनुअल फीस नहीं है तो जानकार सलाह देते हैं कि उस पर छोटा-मोटा खर्च करके उसे एक्टिव ही रखें.
सेविंग या चालू खाता बंद करने का सीधा असर आपके सिबिल पर नहीं पड़ता, क्योंकि ये अकाउंट क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं किये जाते हैं. फिर भी, अकाउंट बंद करने से पहले यह चेक कर लें कि उससे कोई लोन ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का ऑटो-डेबिट तो नहीं जुड़ा है. यदि अकाउंट बंद होने की वजह से पेमेंट मिस होती है तो पेनल्टी लगने के साथ आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है.
क्रेडिट कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट डालने से पहले अपने सभी बकाया, ऑटो-डेबिट निर्देश और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री में उस कार्ड के कॉन्ट्रीब्यूशन को अच्छे से चेक कर लें. बिना किसी प्लानिंग के अपना सबसे पुराना कार्ड बंद करने से आपका क्रेडिट प्रोफाइल कमजोर हो सकता है. समझदारी से लिया गया फैसला आपके सिबिल स्कोर को सुरक्षित रखता है और भविष्य में आसानी से लोन दिलाने में मदद करता है.