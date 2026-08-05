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How To Close Credit Card: क्रेडिट कार्ड बंद करने का है मूड? जान‍िए 5 नियम, जरा सी चूक से हो जाएगा बड़ा नुकसान

How To Maintain Cibil Score: क‍िसी भी लोन का अप्रूवल लेने से पहले आपका स‍िब‍िल स्‍कोर मेंटेन होने बहुत जरूरी है. यद‍ि आप अपने क‍िसी क्रेड‍िट कार्ड को भी बंद करवाना चाहते हैं तो इसके ल‍िए आपको इन 5 बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 05, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:05 PM IST
How To Close Credit Card: क्रेडिट कार्ड बंद करने का है मूड? जान‍िए 5 नियम, जरा सी चूक से हो जाएगा बड़ा नुकसान
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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