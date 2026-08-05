Credit Card Closure Rules: अपनी बदलती फाइनेंश‍ियल जरूरत के ह‍िसाब से लोग अक्‍सर नया बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं या फ‍िर एक से ज्‍यादा क्रेड‍िट कार्ड ले लेते हैं. कुछ समय बाद इन कार्ड या खातों का इस्तेमाल बंद हो जाता है तो इन्‍हें बंद करना ही सही लगता है. लेक‍िन क‍िसी भी कार्ड को बंद करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इसका आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पर क्या असर पड़ेगा. आपको बता दें क‍ि क‍िसी अनयूज्ड बैंक अकाउंट को बंद करने से आपके सिबिल (CIBIL) पर कोई असर नहीं पड़ता. लेक‍िन पुराने क्रेडिट कार्ड को क्‍लोज करने से आपके क्रेड‍िट प्रोफाइल पर असर पड़ सकता है. इससे भविष्य में लोन म‍िलने की संभावना भी कम हो सकती है. आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड बंद करने से पहले आपको क‍िन बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है?