शॉपिंग के शौकीन ध्यान दें! इन 5 क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है तगड़ा कैशबैक और डिस्काउंट
शॉपिंग के शौकीन ध्यान दें! इन 5 क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है तगड़ा कैशबैक और डिस्काउंट

 त्योहारी सीजन में आपकी शॉपिंग लिस्ट न सिर्फ लंबी होती है बल्कि खर्च भी दोगुना बढ़ जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 03:29 PM IST
शॉपिंग के शौकीन ध्यान दें! इन 5 क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है तगड़ा कैशबैक और डिस्काउंट

Credit cards cashback offers: अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं, तो त्योहारी सीजन में आपकी शॉपिंग लिस्ट न सिर्फ लंबी होती है बल्कि खर्च भी दोगुना बढ़ जाता है. ऐसे समय में क्रेडिट कार्ड्स न केवल आपको आसान पेमेंट का ऑप्शन देते हैं. बल्कि कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए तगड़ी बचत का मौका भी देते हैं. जिससे शॉपिंग का मजा दोगुना हो जाता है.

क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर 

1. SBI कैशबैक कार्ड: ये कार्ड किसी भी तरह की मर्चेंट की पाबंदी के बिना ऑनलाइन खर्च पर 5% कैशबैक देता है. ऑफलाइन खर्च पर भी 1% कैशबैक देता है.

2. Axis Bank Ace Credit Card: ये कार्ड गूगल पे पर बिल पेमेंट (बिजली, इंटरनेट) और DTH और मोबाइल रिचार्ज पर 5% कैशबैक देता है. इस कार्ड पर स्विगी, जोमैटो और ओला पर 4% और बाकी सभी खर्चों पर 1.5% कैशबैक मिलता है.

3. Amazon Pay ICICI Credit Card: ये कार्ड अमेजन पर हर ₹100 खर्च पर पॉइंट देता है. प्राइम मेंबर को 5 गुना , नॉन-प्राइम मेंबर को 3गुना और 100+ पार्टनर मर्चेंट पर 2 गुना पॉइंट मिलते हैं.

4. Flipkart Axis Bank Credit Card: इस कार्ड के होल्डर को मिंत्रा पर खर्च करने पर 7.5% कैशबैक मिलता है, कार्डधारक पसंदीदा मर्चेंट पर अनलिमिटेड 4% कैशबैक भी कमा सकते हैं.

5. HDFC Millennia Credit Card: ये कार्ड अमेजन, बुक माय शो, कल्ट.फिट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सोनी लिव, स्विगी, टाटा क्लिक, उबर और जोमैटो पर 5% कैशबैक देता है और अन्य खर्चों पर 1% कैशबैक देता है.

;