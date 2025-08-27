क्रिकेट के बिना भी करोड़ों में खेलते हैं अश्विन अन्ना, महल जैसा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल....कहां-कहां से होती है कमाई , कितनी है दौलत ?
Advertisement
trendingNow12898452
Hindi Newsबिजनेस

क्रिकेट के बिना भी करोड़ों में खेलते हैं अश्विन अन्ना, महल जैसा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल....कहां-कहां से होती है कमाई , कितनी है दौलत ?

R Ashwin Income: स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल  से भी रिटायर होमे का फैसला किया है. इससे पहले उन्होंने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. 38 साल के ऑफ स्पिनर अश्विन ने भारत के महान गेंदबाजों में शामिल है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 27, 2025, 12:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्रिकेट के बिना भी करोड़ों में खेलते हैं अश्विन अन्ना, महल जैसा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल....कहां-कहां से होती है कमाई , कितनी है दौलत ?

R Ashwin Retirement: स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल  से भी रिटायर होमे का फैसला किया है. इससे पहले उन्होंने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. 38 साल के ऑफ स्पिनर अश्विन ने भारत के महान गेंदबाजों में शामिल है. बीसीसीआई के ग्रेड A के खिलाड़ी रहे आर अश्विन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं कमाई में भी हिट रहे हैं. 

कितने अमीर है आर अश्विन 

ऑफ स्पिन गेंदबाज आर अश्विन  भारत के सबसे सफल स्पिनर्स में शुमार हैं. मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी संपत्ति 132 करोड़ रुपये की है. बिना दिखाने, शोर-शराबे की जिदंगी जीने वाले अश्विन के पास रहने के लिए घर, गाड़ियां सब है. भारतीय टीम के साथ क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे, टी20 में खेलने वाले अश्विन क्रिकेट फीस, आईपीएल, विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा यूट्यूब से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं. उन्होंने रियल एस्टेट में भी काफी पैसा लगाया है.    

Add Zee News as a Preferred Source

कहां रहते हैं आर अश्विन

आर अश्विन चेन्नई शहर के पश्चिम माम्बलम स्थिति आलीशान घर में रहते हैं. साल 2021 में उन्होंने बंगला खरीदा था, जिसे मालिकी नाम दिया.  उन्होंने 9 करोड़ रुपये में ये घर खरीदा था, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं. उनकी पत्नी पृथी नारायणन उनके बिजनेस को संभालती है. उनकी दो बेटियां हैं. आर अश्विन के इनकम सोर्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा उन्होंने रियल एस्टेट में काफी पैसा लगाया है. 

रियल एस्टेट में निवेश  

आर अश्विन ने रियल एस्टेट में अच्छा पैसा लगाया है. उनके पास करीब 26 करोड़ रुपये की संपत्ति है.  देश के अलावा विदेश में रियल एस्टेट में उनकी होल्डिंग है. इनकम सोर्स के तौर पर उन्हें BCCI से उन्हें हर साल 5 करोड़ रूपये मिलते हैं. टेस्ट मैचों के लिए उन्हें 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं. IPL से भी अश्विन को अच्छी खासी कमाई होती है. IPL 2025 में उनकी कुल कमाई 97.5 करोड़ रुपये रही थी. 

आर अश्विन की ब्रांड वैल्यू  

अश्विनी की कमाई में स्पेसमेकर्स, कोको स्टूडियो तमिल, बॉम्बे शेविंग कंपनी, मन्ना फुड्स, एरिस्टोक्रेट बैग्स, मिन्त्रा, ओप्पो, मूव, और ड्रीम11 जैसी कंपनियों के विज्ञापन करोड़ों रुपये आते हैं. एक एड का वो 4.5-5 करोड़ रुपये लेते हैं . इसके अलावा अश्विन अपने यू-ट्यूब चैनल से भी जमकर कमाई कर रहे हैं.  पढ़ें- सरकार के एक फैसले से ठप हो गया ₹6,98,44,77,87,200 की कंपनी का धंधा, कौन हैं ड्रीम 11 के मालिक हर्ष जैन,अंबानी परिवार से है करीबी रिश्ता

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

R Ashwin

Trending news

चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: बारिश ने जम्मू-कश्मीर मचाया कोहराम, मदद के लिए मैदान में उतारा गया C-130 विमान, जानें प्रलय की पूरी कहानी
;