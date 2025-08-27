क्रिकेट के बिना भी करोड़ों में खेलते हैं अश्विन अन्ना, महल जैसा घर, लग्जरी लाइफस्टाइल....कहां-कहां से होती है कमाई , कितनी है दौलत ?

R Ashwin Retirement: स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल से भी रिटायर होमे का फैसला किया है. इससे पहले उन्होंने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया था. 38 साल के ऑफ स्पिनर अश्विन ने भारत के महान गेंदबाजों में शामिल है. बीसीसीआई के ग्रेड A के खिलाड़ी रहे आर अश्विन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं कमाई में भी हिट रहे हैं.

कितने अमीर है आर अश्विन

ऑफ स्पिन गेंदबाज आर अश्विन भारत के सबसे सफल स्पिनर्स में शुमार हैं. मीडिया रिपोर्ट की माने तो उनकी संपत्ति 132 करोड़ रुपये की है. बिना दिखाने, शोर-शराबे की जिदंगी जीने वाले अश्विन के पास रहने के लिए घर, गाड़ियां सब है. भारतीय टीम के साथ क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे, टी20 में खेलने वाले अश्विन क्रिकेट फीस, आईपीएल, विज्ञापनों, ब्रांड एंडोर्समेंट के अलावा यूट्यूब से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं. उन्होंने रियल एस्टेट में भी काफी पैसा लगाया है.

कहां रहते हैं आर अश्विन

आर अश्विन चेन्नई शहर के पश्चिम माम्बलम स्थिति आलीशान घर में रहते हैं. साल 2021 में उन्होंने बंगला खरीदा था, जिसे मालिकी नाम दिया. उन्होंने 9 करोड़ रुपये में ये घर खरीदा था, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं. उनकी पत्नी पृथी नारायणन उनके बिजनेस को संभालती है. उनकी दो बेटियां हैं. आर अश्विन के इनकम सोर्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा उन्होंने रियल एस्टेट में काफी पैसा लगाया है.

रियल एस्टेट में निवेश

आर अश्विन ने रियल एस्टेट में अच्छा पैसा लगाया है. उनके पास करीब 26 करोड़ रुपये की संपत्ति है. देश के अलावा विदेश में रियल एस्टेट में उनकी होल्डिंग है. इनकम सोर्स के तौर पर उन्हें BCCI से उन्हें हर साल 5 करोड़ रूपये मिलते हैं. टेस्ट मैचों के लिए उन्हें 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और टी20 के लिए 3 लाख रुपये मिलते हैं. IPL से भी अश्विन को अच्छी खासी कमाई होती है. IPL 2025 में उनकी कुल कमाई 97.5 करोड़ रुपये रही थी.

आर अश्विन की ब्रांड वैल्यू

अश्विनी की कमाई में स्पेसमेकर्स, कोको स्टूडियो तमिल, बॉम्बे शेविंग कंपनी, मन्ना फुड्स, एरिस्टोक्रेट बैग्स, मिन्त्रा, ओप्पो, मूव, और ड्रीम11 जैसी कंपनियों के विज्ञापन करोड़ों रुपये आते हैं. एक एड का वो 4.5-5 करोड़ रुपये लेते हैं . इसके अलावा अश्विन अपने यू-ट्यूब चैनल से भी जमकर कमाई कर रहे हैं. पढ़ें- सरकार के एक फैसले से ठप हो गया ₹6,98,44,77,87,200 की कंपनी का धंधा, कौन हैं ड्रीम 11 के मालिक हर्ष जैन,अंबानी परिवार से है करीबी रिश्ता