ED Action on Sameer Gahlot: कंपनियों से लोन लेकर उस पैसे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ ईडी एक्शन मोड में है. ईडी ने इस तरह के मामलों में शाम‍िल एक शख्‍स और कुछ कंपन‍ियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है. यह पूरा मामला करीब 10,000 करोड़ रुपये के लोन स्कैम से जुड़ा है. इसमें इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत और कई नामी गिरामी कंपनियों पर आरोप लगा है. सभी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है.

इन कंपन‍ियों पर भी कसेगा श‍िकंजा

हजारों करोड़ों का लोन लेकर डकारने के आरोप में ज‍िन पर ईडी की नजर है, उनमें इंडियाबुल्स हाउस फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत का नाम शाम‍िल है. समीर गहलोत के अलावा कुछ कंपनियों के खिलाफ आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है. ज‍िन कंपन‍ियों पर एफआईआर हुई है, उनमें अमेरिकॉर्प ग्रुप (Americorp Group), र‍िलायंस एडीएजी (Reliance ADAG), डीएलएफ ग्रुप (DLF Group), वाट‍िका ग्रुप (Vatika Group) और चोर्डिया ग्रुप (Chordia Group) शाम‍िल हैं.

कैसे क‍िया हजारों करोड़ का हेरफेर?

आप भी सोच रहे होंगे क‍ि आख‍िर समीर गहलोत और ये सभी कंपन‍ियां कैसे लोन के पैसों की हेराफेरी में ल‍िप्‍त रहती थीं? इस बारे में ईडी की जांच में सामने आया क‍ि अलग-अलग कंपनियों ने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ल‍िमिटेड (IHFL) से हजारों करोड़ रुपये के लोन ल‍िये और लोन की इस रकम का इस्तेमाल तय मकसद की ब्याज शेयरों में निवेश के लिए नाम मात्र की ब्याज दर पर फंड ट्रांसफर करने के लिए किया गया. इससे पब्‍ल‍िक के पैसे और बैंकों को भारी नुकसान हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

क‍िसे कि‍तना लोन द‍िया गया?

ईडी का यह भी आरोप है कि कंपनी की तरफ से सभी ट्रांजैक्शन धोखाधड़ी के इरादे से ही किये गए. यह भी आरोप लगाया गया क‍ि अमेरिकॉर्प ग्रुप (Americorp Group) के हरीश फबियानी ने आईएचएफएल (IHFL) से 2078 करोड़ रुपये का लोन लिया. इसी तरह रिलायंस एडीएजी (Reliance ADAG) की 5 कंपनियों को आईएचएफएल (IHFL) की तरफ से 1580 करोड़ रुपये का लोन द‍िया गया. डीएलएफ ग्रुप (DLF Group) को 1705 करोड़ रुपये का और वाटिका ग्रुप को 4600 करोड़ रुपये का लोन द‍िया गया.

जल्‍द होंगे लोन स्कैम से जुड़े बड़े खुलासे

इन सभी कंपनियों को लोन बांटने में इंडियाबुल्स हाउसिंग के पूर्व प्रमोटर समीर गहलोत शामिल रहे. आरोप है कि धोखाधड़ी के जर‍िये होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा समीर गहलोत को भी मिला. ईडी की शिकायत के बाद अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है. इन कंपनियों के लोन स्कैम से जुड़े बड़े खुलासे अभी सामने आने बाकी हैं. आने वाले द‍िनों में इसको लेकर ZEE NEWS पर बड़ा खुलासा किया जाएगा. माधबी पुरी मामले से सबक लेकर बना कानून? अब कुर्सी की आड़ में सेबी के अधिकारी नहीं कर पाएंगे खेल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड लगाएगा लगाम