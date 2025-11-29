क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. ये पहले छह महीने की 8% ग्रोथ के बाद हुआ है. ये उम्मीदों से अधिक थी.
GDP Growth forecast : देश की GDP ग्रोथ को लेकर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बड़ा ऐलान किया है. क्रिसिल ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है. ये पहले छह महीने की 8% ग्रोथ के बाद हुआ है. ये उम्मीदों से अधिक थी. क्रिसिल की मुख्य अर्थशास्त्री धर्माकृति जोशी ने बताया कि भारत की वास्तविक GDP ग्रोथ दूसरी तिमाही में 8.2% रही, जो अनुमान से अधिक थी.
हालांकि, महंगाई में कमी के कारण नॉमिनल GDP ग्रोथ 8.7% रही है. जोशी ने कहा कि पहली छमाही में 8% ग्रोथ हुई और दूसरी छमाही में 6.1% की धीमी ग्रोथ की उम्मीद है, जिसका कारण अमेरिका के हाई टैरिफ का असर है.
रियल GDP ग्रोथ
क्रिसिल के अनुसार, निजी खपत (Private Consumption) ने रियल GDP ग्रोथ में मुख्य भूमिका निभाई. आपूर्ति की दृष्टि से विनिर्माण (Manufacturing) और सेवाओं (Services) में ग्रोथ में महत्वपूर्ण उछाल देखा गया. जोशी ने कहा कि कम फ़ूड इन्फ्लेशन (Food Inflation) ने देश में वैकल्पिक खर्च (Discretionary Spending) को बढ़ावा दिया है. जोशी ने यह भी कहा कि तीसरी तिमाही इन लाभकारी परिस्थितियों (Tailwinds) का लाभ उठाती रहेगी. जबकि सरकारी निवेश स्थिर रहने की संभावना है, निजी निवेश में कुछ देरी के बाद बढ़ोतरी हो सकती है.
GST दरों में सुधार से मिला बढ़ावा
GST दरों में सुधार निजी खपत को बढ़ावा दे रहा है, ये टैक्स में कटौती और भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) द्वारा रेपो दर में कमी से प्रेरित ब्याज दर में कटौती के साथ मेल खा रहा है।