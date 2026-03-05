ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जियो पॉलिटिकल टेंशन का असर भारत पर भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं भारत के किन सेक्टर पर इसका असर होने की संभावना है?
- Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में जारी जियो पॉलिटिकल अनिश्चितता (Geopolitical Uncertainties) यदि और लंबे समय तक चली तो भारत के कई अहम सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ सकता है. क्रिसिल रेटिंग्स (Crisil Ratings) की तरफ से जारी हालिया रिपोर्ट में इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि बासमती चावल, डायमंड पॉलिशिंग, ट्रैवल ऑपरेटर, एयरलाइंस सेक्टर सीधे इस एरिया से जुड़े होने के कारण सबसे ज्यादा रिस्क में हैं.
- भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल और आधा एलएनजी (LNG) इम्पोर्ट करता है. इनमें से 40-50% क्रूड और 50-60% एलएनजी होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है. खतरा बढ़ने के बाद 1 मार्च 2026 से ज्यादातर जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं. यदि यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो दुनियाभर में क्रूड ऑयल और एलएनजी की सप्लाई पर असर पड़ना तय है. इसका असर यह होगा कि क्रूड के दाम आसमान छू सकते हैं.
कहां तक पहुंचा क्रूड ऑयल का रेट?
- ब्रेंट क्रूड के दाम जनवरी-फरवरी 2026 में औसतन 66-67 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 82-84 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. एशियाई स्पॉट एलएनजी के दाम भी 10 डॉलर प्रति MMBtu से बढ़कर 24-25 डॉलर प्रति MMBtu हो गए हैं. एनर्जी के महंगा होने से देश का करंट अकाउंट डेफिसिट और महंगाई बढ़ेगी. इसका असर कंपनियों की कमाई पर भी पड़ेगा. क्रूड के दाम में इजाफा होने का असर डाउनस्ट्रीम ऑयल रिफाइनरी, टायर, पेंट, स्पेशलिटी केमिकल्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और सिंथेटिक टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पर पड़ेगा. इससे इनकी लागत बढ़ेगी और प्रॉफिट भी कम होगा.
60 लाख टन चावल का निर्यात किया
- सेरेमिक्स और खाद जैसे सेक्टर इम्पोर्ट की जाने वाली एलएनजी (LNG) पर ज्यादा निर्भर हैं, उन्हें प्रोडक्शन में परेशानी हो सकती है. इसके अलावा पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने करीब 60 लाख टन बासमती चावल निर्यात किया. इसमें से 70-72% हिस्सा पश्चिम एरियाई देशों को गया. संकट बढ़ने पर शिपमेंट में देरी, पेमेंट में समस्या और वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी हो सकती है.
जरूरत का 30% अनाज आयात करता है भारत
- भारत अपनी खाद (फर्टिलाइजर) जरूरत का 30% आयात करता है, इसमें से 40% पश्चिम एशिया से आता है. सप्लाई चेन बिगड़ने से प्रोडक्शन और उपलब्धता पर असर पड़ कसता है. इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस की कुल फ्लाइट में से करीब 10% पश्चिम एशिया से होकर गुजरती हैं. एयरस्पेस बंद होने या दुबई जैसे एयरपोर्ट बंद होने से फ्यूल का खर्च बढ़ेगा और ऑपरेटिंग मार्जिन में भी गिरावट आएगी.
LPG का दो-तिहाई हिस्सा आयात किया जा रहा
- भारत की तरफ से अपनी एलपीजी जरूरत का दो-तिहाई हिस्सा आयात किया जाता है, जिसमें से ज्यादातर पश्चिम एशिया से आयात किया जाता है. लेकिन एलपीजी खासतौर से घरेलू इस्तेमाल में जाती है, महज 10% ही इंडस्ट्री में यूज होती है. इसलिए भारत पर इसका असर कम रहेगा.
ज्यादातर भारतीय कंपनियों पर कम होगा असर
- क्रिसिल की रिपोर्ट में दावा किया गयाा कि अभी ज्यादातर भारतीय कंपनियों पर तुरंत असर दिखाई नहीं देगा. इन कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है, जो कि उन्हें कुछ समय तक सपोर्ट देगी. लेकिन यदि ईरान और इजरायल का संकट लंबा चला तो एनर्जी से जुड़ी कीमतें, महंगाई और व्यापार पर बड़ा दबाव पड़ेगा. इसको लेकर सरकार और कंपनियां दोनों ही सतर्क रुख अपना रही हैं.
- अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब (FAQ)
- सवाल: मिडिल ईस्ट संकट क्या है?
जवाब: मिडिल ईस्ट में जारी जियो-पॉलिटिकल टेंशन (ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष) होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावित कर रहा है. भारत 85% क्रूड ऑयल और आधा LNG इसी रास्ते से आयात करता है. अब जहाजों के इस रास्ते से नहीं जाने से सप्लाई कम हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं.
- सवाल: भारत के किन सेक्टर को ज्यादा नुकसान हो सकता है?
जवाब: CRISIL के अनुसार बासमती चावल निर्यात, फर्टिलाइजर, एयरलाइंस, हीरे की पॉलिशिंग, ट्रैवल ऑपरेटर, सेरामिक्स और क्रूड से जुड़े उद्योग पर असर पड़ सकता है.
- सवाल: बासमती चावल निर्यात पर कितना असर पड़ सकता है?
जवाब: भारत ने पिछले साल करीब 60 लाख टन बासमती का निर्यात किया था. इसमें से 70% हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों (मिडिल ईस्ट) को जाता है. संकट से शिपमेंट में देरी, पेमेंट में प्रॉब्लम और वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबी हो सकती है. इससे निर्यातक किसानों और व्यापारियों को नुकसान हो सकता है.
- सवाल: एयरलाइंस और यात्रा पर कैसे होगा असर?
जवाब: इंडियन एयरलाइंस की 10% फ्लाइट पश्चिम एशिया से होकर गुजरती हैं. एयरस्पेस बंद होने या दुबई जैसे एयरपोर्ट बंद होने से जेट फ्यूल की लागत बढ़ेगी. घरेलू उड़ानों पर कीमत बढ़ाने की गुंजाइश न के बराबर है. यही कारण है कि कंपनियों का प्रॉफिट घट सकता है.
