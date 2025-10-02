Advertisement
Crisil Report : FY25 में RBI कर सकती है एक और नीतिगत दर कटौती, महंगाई पर रहेगी नजर

RBI ने रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया था. केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि कमेटी ने नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया था.

Oct 02, 2025
Crisil Report: GST दरों में कटौती और कच्चे तेल की कम कीमतों के कारण इस वित्त वर्ष (FY25) में महंगाई चिंता का मुख्य विषय नहीं है. ये बात क्रिसिल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कही गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा दरों में कटौती की शुरुआत RBI के लिए दरों में कटौती की गुंजाइश बढ़ा दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फेड ने सितंबर में नीतिगत दरों में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की थी. एसएंडपी ग्लोबल को उम्मीद है कि कैलेंडर वर्ष 2025 के बाकी बचे समय में 25 बेसिस प्वाइंट्स की दो और कटौती की जाएगी और हमें चालू वित्त वर्ष में आरबीआई द्वारा एक और दर कटौती की उम्मीद है.

महंगाई में राहत मिलने की संभावना 

GST सुधार से महंगाई में राहत मिलने की संभावना है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रोडक्ट इस कटौती का लाभ उपभोक्ता कीमतों पर कब डालते हैं.

RBI MPC को इस वित्त वर्ष में CPI महंगाई 2.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जबकि अगस्त में ये 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान था. रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की कम कीमतें महंगाई को नियंत्रण में रखेंगी. क्रिसिल का अनुमान है कि ब्रेंट क्रूड इस वित्त वर्ष में औसतन 62-67 डॉलर प्रति बैरल रहेगा, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह औसतन 78.8 डॉलर प्रति बैरल रहा.

यह भी पढ़ें : भारत-यूरोप फ्री ट्रेड समझौता हुआ लागू, 100 अरब डॉलर का निवेश; भारत पर क्या होगा असर?

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि MPC की घोषणा इस बार ब्याज दरों में कटौती की हमारी उम्मीदों के विपरीत रही है. हालांकि, MPC अब तक विकास से संतुष्ट दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि वो विकास के लिए नेगेटिव जोखिम सामने आने पर कदम उठाने के लिए अपनी मौद्रिक नीति की गुंजाइश बचा रही हो.

रेपो रेट में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Crisil Report

