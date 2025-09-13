Crisil Report: क्रिसिल रिपोर्ट में खुलासा, चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की हेडलाइन इंफ्लेशन 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान
चालू वित्त वर्ष (FY 25-26) के दौरान हेडलाइन इंफ्लेशन 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. ये बात रिसर्च और रेटिंग फर्म क्रिसिल की रिपोर्ट में सामने आयी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 03:55 PM IST
Crisil Report: चालू वित्त वर्ष (FY 25-26) के दौरान हेडलाइन इंफ्लेशन 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. ये बात रिसर्च और रेटिंग फर्म क्रिसिल की रिपोर्ट में सामने आयी है. बता दें इससे पहले क्रिसिल ने 3.5 प्रतिशत का अनुमान लगाया था.

क्रिसिल ने कहा कि इस नरमी का अर्थ है कि FY 25-26 के दौरान कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) महंगाई में 140 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आएगी, जिससे मॉनेटरी पालिसी में ढील की गुंजाइश बनने की संभावना है.

बढ़ेगी घरेलू डिमांड

 

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि RBI इस वर्ष ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की और कटौती कर सकता है. क्रिसिल के मुताबिक, वैश्विक चुनौतियों के बढ़ने के साथ, कम महंगाई और कम ब्याज दरों से अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग बढ़ेगी.

यह भी पढ़ें : इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी! अब म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना होगा आसान, SEBI ने एग्जिट लोड पर लगाई सख्त लगाम

 

रिपोर्ट में बताया गया है कि खरीफ की सीजन के दौरान अत्यधिक बारिश से जोखिम बना हुआ है. पंजाब बाढ़ के कारण चार दशकों में अपनी सबसे खराब समय का सामना कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड इन्फ्लेशन लो लेवल से बढ़ने लगी है, लेकिन अभी भी हेडलाइन इंफ्लेशन से पीछे है.

अगस्‍त में बढ़कर इतनी हुआ र‍िटेल इन्फ्लेशन रेट

 

देश में रिटेल महंगाई दर अगस्त के महीने में बढ़कर 2.07% पर पहुंच गई है ये आंकड़ा जुलाई के महीने में 1.55% था. बता दें, जुलाई के महीने में रिटेल महंगाई दर का आंकड़ा आठ साल का सबसे निचला स्तर था. सरकारी डाटा के मुताबिक हाई बेस इफेक्ट का असर कम होने और फूड प्रोडक्‍ट की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई दर में तेजी आई थी. बेस इफेक्ट ने पिछले कुछ महीनों के दौरान महंगाई के लेवल को कम रखा था.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Crisil Report

