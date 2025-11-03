Mumbai Airport Repair: बार‍िश के बाद हर साल होने वाले बड़े मेंटीनेंस प्‍लान के तहत 20 नवंबर को मुंबई एयरपोर्ट के दोनों क्रॉस रनवे नंबर 09/27 और 14/32 बंद रहेंगे. ये रनवे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कुल छह घंटे फ्लाइट के लिए उपलब्‍ध नहीं रहेंगे. एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने यह बंदी पहले से ही तय हुए मेंटीनेंस के काम के ल‍िए रखी है. मानसून के दौरान भारी बारिश से रनवे पर पानी जमा हो जाता है और जगह-जगह दरार पड़ जाती हैं.

पायलटों को पहले ही नोटिस जारी क‍िया

इस कारण हर साल मानसून खत्म होने के बाद रनवे की सफाई की जाती है और जरूरी मरम्मत का काम पूरा किया जाता है. इस काम में रनवे के फ्लोर को साफ करना, दरार भरना, नई मार्किंग करना और लाइटिंग स‍िस्‍टम की पूरी जांच शामिल होती है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने पायलटों को पहले ही नोटिस यानी नोटम जारी कर दिया था. इस नोटिस के कारण से सभी एयरलाइंस को अपनी फ्लाइट पहले से प्लान करने का पूरा मौका मिल गया.

देश का सबसे ब‍िजी एयरपोर्ट

सभी एयरलाइंस इस दौरान मुंबई के मुख्य रनवे नंबर 09आर/27एल का यूज करेंगी. मैनेजमेंट का मानना है कि पहले से की गई यह सूचना उड़ानों में देरी को काफी हद तक कम कर देगी और यात्रियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. मुंबई भारत का सबसे ब‍िजी एयरपोर्ट है और यहां रोजाना 900 से ज्यादा फ्लाइट को संचालित क‍िया जाता है. छह घंटे की इस बंदी में करीब 150 फ्लाइट प्रभावित हो सकती हैं.

इस दौरान मुख्य रनवे पूरी तरह से चालू रहेगा, इसलिए ज्यादातर फ्लाइट्स अपने तय समय पर या मामूली देरी से टेक ऑफ करेंगी और लैंड करेंगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे 20 नवंबर को मुंबई आने या जाने वाली अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप पर जरूर चेक कर लें.