Ashwini Vaishnaw: भीड़ को कंट्रोल करने और भगदड़ जैसे हालात को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. आरपीएफ और जीआरपी के 50 से 60 कर्मचारी प्रति प्लेटफॉर्म और महिला पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की है.
Trending Photos
Indian Railways Plan For Diwali: दिवाली और छठ के मौके पर घर जाने वालों का सिलसिला पिछले एक हफ्ते से ज्यादा शुरू हो गया है. रेलवे की तरफ से इस बार भीड़ को कंट्रोल करने और किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे की तरफ से 12000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. दिवाली के पास आने के बाद अब गुजरात के सूरत में दीपावली और छठ पूजा के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों की उधना रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली. बताया जा रहा है कि घर जाने की आस में जुटे यात्रियों की करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी है.
लाइन में लगाकर यात्रियों को ट्रेन में बैठाया जा रहा
भीड़ कंट्रोल करने और भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए. आरपीएफ (RPF) और जीआरपी के 50 से 60 कर्मचारी प्रति प्लेटफॉर्म और महिला पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की है. यात्रियों को लाइन में लगाकर ट्रेन में बैठाया जा रहा है. भीड़ बढ़ने के कारण यात्री घंटों से लाइन में खड़े हैं, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ट्रेन मिलेगी और वे अपने गांव पहुंच सकेंगे. यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने पहले ही कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया था, जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही हैं.
दिवाली और छठ पर बढ़ गई भीड़
यात्रियों ने बिहार चुनाव और त्योहारों को भीड़ का मुख्य कारण बताया है, हालांकि उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि भी जताई. जीआरपी के पुलिस उपाधीक्षक डीएच गौर ने बताया कि दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार के दौरान यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होता है. छुट्टियों में यात्रियों की संख्या 20,000 तक पहुंच जाती है, जबकि साधारण दिनों में यह संख्या कम होती है. इसे मैनेज करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी दोनों मिलकर दिनभर जरूरत के हिसाब से मैनेज करते हैं.
एक यात्री ने बातचीत में बताया कि पहले छोटे बच्चों को ले जाते समय काफी धक्का-मुक्की होती थी. उस समय बहुत अफरा-तफरी हो जाती थी. लेकिन अब दिवाली के मौके पर हमारी छुट्टी है और मैं देख सकता हूं कि पुलिस ने सभी को ठीक से लाइन में बैठाया है. लोग कारों में व्यवस्थित तरीके से बैठेंगे. सब कुछ सही है और किसी तरह की परेशानी नहीं है.