Advertisement
trendingNow12963148
Hindi Newsबिजनेस

रेलवे के इंतजाम का क्‍या हुआ? द‍िवाली पर घर जाने वालों की उमड़ी भीड़, इस स्टेशन पर लगी 2 किमी लंबी लाइन

Ashwini Vaishnaw: भीड़ को कंट्रोल करने और भगदड़ जैसे हालात को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं. आरपीएफ और जीआरपी के 50 से 60 कर्मचारी प्रति प्लेटफॉर्म और महिला पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रेलवे के इंतजाम का क्‍या हुआ? द‍िवाली पर घर जाने वालों की उमड़ी भीड़, इस स्टेशन पर लगी 2 किमी लंबी लाइन

Indian Railways Plan For Diwali: द‍िवाली और छठ के मौके पर घर जाने वालों का स‍िलस‍िला प‍िछले एक हफ्ते से ज्‍यादा शुरू हो गया है. रेलवे की तरफ से इस बार भीड़ को कंट्रोल करने और क‍िसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके ल‍िए रेलवे की तरफ से 12000 से ज्‍यादा ट्रेनों का संचालन क‍िया जा रहा है. द‍िवाली के पास आने के बाद अब गुजरात के सूरत में दीपावली और छठ पूजा के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों की उधना रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिली. बताया जा रहा है क‍ि घर जाने की आस में जुटे यात्रियों की करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार लगी है. 

लाइन में लगाकर यात्र‍ियों को ट्रेन में बैठाया जा रहा

भीड़ कंट्रोल करने और भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए. आरपीएफ (RPF) और जीआरपी के 50 से 60 कर्मचारी प्रति प्लेटफॉर्म और महिला पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की है. यात्रियों को लाइन में लगाकर ट्रेन में बैठाया जा रहा है. भीड़ बढ़ने के कारण यात्री घंटों से लाइन में खड़े हैं, उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ट्रेन मिलेगी और वे अपने गांव पहुंच सकेंगे. यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने पहले ही कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया था, जो अलग-अलग प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

द‍िवाली और छठ पर बढ़ गई भीड़
यात्रियों ने बिहार चुनाव और त्योहारों को भीड़ का मुख्य कारण बताया है, हालांकि उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि भी जताई. जीआरपी के पुलिस उपाधीक्षक डीएच गौर ने बताया क‍ि द‍िवाली और छठ पूजा जैसे त्योहार के दौरान यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होता है. छुट्टियों में यात्रियों की संख्या 20,000 तक पहुंच जाती है, जबकि साधारण दिनों में यह संख्या कम होती है. इसे मैनेज करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी दोनों मिलकर दिनभर जरूरत के ह‍िसाब से मैनेज करते हैं.

एक यात्री ने बातचीत में बताया क‍ि पहले छोटे बच्चों को ले जाते समय काफी धक्का-मुक्की होती थी. उस समय बहुत अफरा-तफरी हो जाती थी. लेक‍िन अब द‍िवाली के मौके पर हमारी छुट्टी है और मैं देख सकता हूं कि पुलिस ने सभी को ठीक से लाइन में बैठाया है. लोग कारों में व्यवस्थित तरीके से बैठेंगे. सब कुछ सही है और क‍िसी तरह की परेशानी नहीं है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Indian railways

Trending news

पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?