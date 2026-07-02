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Crude Oil: दोहा में अमेरिका-ईरान के बीच बनी बात , 70 डॉलर से नीचे खिसका कच्चा तेल, पेट्रोल-डीजल का क्या है हाल ?

कच्चे तेल की कीमतों में 2 जुलाई, गुरुवार को बड़ी राहत देखने को मिली है.कच्चे तेल के दाम में गिरावट लौटी है. लंबे वक्त के बाद क्रूड ऑयल 70 डॉलर से नीचे खिसक गया है. ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.50 डॉलर गिरकर 71.07 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 02, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:24 AM IST
Crude Oil: दोहा में अमेरिका-ईरान के बीच बनी बात , 70 डॉलर से नीचे खिसका कच्चा तेल, पेट्रोल-डीजल का क्या है हाल ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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