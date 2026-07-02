/Crude Oil: दोहा में अमेरिका-ईरान के बीच बनी बात , 70 डॉलर से नीचे खिसका कच्चा तेल, पेट्रोल-डीजल का क्या है हाल ?

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में 2 जुलाई, गुरुवार को बड़ी राहत देखने को मिली है.कच्चे तेल के दाम में गिरावट लौटी है. लंबे वक्त के बाद क्रूड ऑयल 70 डॉलर से नीचे खिसक गया है. ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.50 डॉलर गिरकर 71.07 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. जबकि WTI क्रूड की कीमत 0.64 डॉलर फिसलकर 67.92 डॉलर पर पहुंच गया है.
कच्चे तेल की कीमत में आई ये गिरावट दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच हुई मुलाकात का नतीजा है. दोनों देशों के प्रतिनिधि टेबल पर आमने-सामने आए और उन्होंने सकारात्मक बातचीत का दावा किया है.इससे पहले ब्रेंट क्रूड में 1.15% की गिरावट देख गई.
पेट्रोल-डीजल की कीमत आज क्या है
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है. क्रूड ऑयल के प्राइस प्री वॉर पीरियड के करीब पहुंच गए हैं. जून 2026 में कच्चे तेल की कीमत में 21 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है. वैश्विक बाजार में तेल की कीमत घटने के बावजूद फिलहाल घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम में गिरावट नहीं की गई है. पेट्रोल-डीजल बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तेल के दाम नहीं घटाए हैं, जबकि प्राइवेट ऑयल मार्केट कंपनी नायरा एनर्जी ने 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये और डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है.
देश के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत
देश के चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत कुछ इस तरह से हैं...
दिल्ली में पेट्रोल के दाम 102.12 रुपये प्रति लीटर, डीजल के दाम 95.20 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये प्रति लीटर, डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर
मुंबई में पेट्रोल के दाम 111.21 रुपये प्रति लीटर, डीजल के दाम 97.83 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई में पेट्रोल के दाम 1.7.77 रुपये प्रति लीटर, डीजल के दाम 99.55 रुपये प्रति लीटर.