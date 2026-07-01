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कच्चा तेल हुआ आधा,प्राइवेट कंपनी ने भी घटाए दाम, पर सरकार क्यों नहीं सस्ता कर रही पेट्रोल-डीजल के रेट? वजह जानिए

Petrol-Diesel Price 1 July: नायरा एनर्जी ने आज पेट्रोल 5 रुपये और डीजल के दाम 3 रुपये प्रति लीटर घटा दिए. प्राइवेट कंपनी की ओर से तेल की कीमत में की गई कटौती के बाद सवाल उठने लगा कि भारत की सरकारी कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं घटा रहीं, जबकि कच्चे तेल की कीमत में 56 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 01, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:46 PM IST
कच्चा तेल हुआ आधा,प्राइवेट कंपनी ने भी घटाए दाम, पर सरकार क्यों नहीं सस्ता कर रही पेट्रोल-डीजल के रेट? वजह जानिए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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