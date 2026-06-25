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Crude Oil: 75 डॉलर से भी नीचे आया क्रूड ऑयल का रेट, फ‍िर क्‍यों सस्‍ता नहीं हो रहा पेट्रोल-डीजल?

Petrol Diesel Price: क्रूड ऑयल के दाम में लगातार ग‍िरावट दर्ज की जा रही है. लेक‍िन पेट्रोल-डीजल का रेट पुराने ही लेवल पर बना हुआ है. क्रूड के गि‍रते दाम के बीच आम आदमी का यही सवाल है क‍ि आख‍िर पेट्रोल सस्‍ता क्‍यों नहीं हो रहा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 25, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:58 AM IST
Crude Oil: 75 डॉलर से भी नीचे आया क्रूड ऑयल का रेट, फ‍िर क्‍यों सस्‍ता नहीं हो रहा पेट्रोल-डीजल?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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