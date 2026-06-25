Crude Oil Price: ग्‍लोबल मार्केट से आम आदमी और इकोनॉमी दोनों के लि‍ए राहत भरी खबर है. अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौता होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है. आज यह ग‍िरकर 75 डॉलर प्रति बैरल के लेवल से भी नीचे आ गया. इस गिरावट का अहम कारण होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) का दोबारा खुलना है. हालांकि, राहत के बावजूद तेल की कीमतें अभी भी जंग से पहले वाले 65 से 70 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर नहीं लौट पाई हैं. फिलहाल ब्रेंट क्रूड 73.4 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेंड कर रहा है. वहीं, WTI क्रूड के दाम ग‍िरकर 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गए.