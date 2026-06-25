Crude Oil Price: ग्लोबल मार्केट से आम आदमी और इकोनॉमी दोनों के लिए राहत भरी खबर है. अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार गिरावट देखी जा रही है. आज यह गिरकर 75 डॉलर प्रति बैरल के लेवल से भी नीचे आ गया. इस गिरावट का अहम कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) का दोबारा खुलना है. हालांकि, राहत के बावजूद तेल की कीमतें अभी भी जंग से पहले वाले 65 से 70 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर नहीं लौट पाई हैं. फिलहाल ब्रेंट क्रूड 73.4 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेंड कर रहा है. वहीं, WTI क्रूड के दाम गिरकर 70 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए.
इसके अलावा इंडियन ऑयल बास्केट (Indian Oil Basket) की कीमत 74.34 डॉलर प्रति बैरल पर दर्ज की गई, जो संघर्ष के दौरान रिकॉर्ड लेवल की तुलना में आधी से भी कम है. अगर कुछ समय पीछे जाएं तो अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी को शुरू हुए संघर्ष से पहले ब्रेंट क्रूड और भारतीय ऑयल बास्केट दोनों औसतन 65-70 डॉलर प्रति बैरल के करीब थे. लेकिन जंग छिड़ते ही स्थिति बिगड़ गई. संकट के चरम पर ब्रेंट क्रूड करीअब 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था.
संकट के बीच भारत ने बेहद समझदारी से अपनी पॉलिसी में बदलाव किया. मार्च में वेस्ट एशिया से सप्लाई रुकने के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने दूसरी जगहों से तेल खरीदना शुरू कर दिया. भले ही होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है लेकिन एसएंडपी ग्लोबल एनर्जी का मानना है कि प्रोडक्शन और व्यापार को पूरी तरह सामान्य होने में समय लगेगा. जून और जुलाई में ग्लोबल ऑयल स्टॉक में कमी आ सकती है, जिससे कीमत पर फिर से दबाव बढ़ सकता है.
जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतें अस्थिर रहेंगी. ब्रेंट क्रूड जो अभी 73 डॉलर के आसपास आ गया है, वह आने वाले समय में 80 से 90 डॉलर के दायरे में जा सकता है. हालात के हिसाब से यह 65 डॉलर तक गिर भी सकता है और 100 डॉलर तक बढ़ भी सकता है. जेपी मॉर्गन ने भी ब्रेंट क्रूड के अपने अनुमान को घटाते हुए 2026 की तीसरी तिमाही में इसके 86 डॉलर और चौथी तिमाही में 80 डॉलर प्रति बैरल रहने की उम्मीद जताई है.
क्रूड की कीमत में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार में अभी पेट्रोल-डीजल पुराने ही रेट पर बना हुआ है. सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से गुरुवार सुबह जारी किये गए रेट के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ. दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पुराने लेवल पर ही बने रहे. आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. हालांकि, पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इशारा दिया था कि कम कीमत पर खरीदा गया क्रूड ऑयल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचने के बाद दाम घटाए जा सकते हैं.