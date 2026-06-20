Crude Oil on Iran Port: अमेरिका और ईरान के बीच तीन महीने से भी ज्यादा समय तक चले संघर्ष के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है. अब होर्मुज खुलने के साथ ही ईरान से क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. यह बदलाव तेहरान और वाशिंगटन (अमेरिका) के बीच हुए शांति समझौते के बाद देखने को मिला है. ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी शिपिंग डेटा के अनुसार ओमान की खाड़ी में स्थित पोर्ट से अचानक 11 बड़े तेल टैंकर का एक जत्था रवाना हुआ है. इन टैंकर में करीब दो करोड़ बैरल क्रूड ऑयल लदा हुआ है.
पहले अमेरिकी सैन्य नाकाबंदी के कारण तेल के ये जहाज हिंद महासागर की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. दरअसल, इस नाकाबंदी का मकसद ईरान को तेल से होने वाली कमाई रोकना था. बता दें कि ईरान के कुल तेल निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा चीन को सप्लाई किया जाता है. क्रूड के निर्यात में आई तेजी के साथ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से होने वाली जहाजों की आवाजाही को कंट्रोल करने की कोशिश तेज कर दी है. पारस की खाड़ी के ट्रांजिट ऑपरेशंस की देखरेख करने वाली अथॉरिटी ने नई गाइडलाइन जारी की है.
इसके तहत अब वहां से गुजरने वाले जहाजों को तय रास्तों को ही फॉलो करना होगा. इस गाइडलाइन में यह भी बताया गया कि इस समुद्री रूट का उपयोग करने वाले जहाजों पर किस तरह से टोल लगाया जाएगा. तीन दिन पहले बुधवार को दोनों देशों के बीच साइन हुए एमओयू (MoU) के बाद से ही चाबहार पोर्ट तेल और एनर्जी की बढ़ी खेप के लिए सबसे प्रमुख सेंटर बनकर उभरा है. पाकिस्तान बॉर्डर के करीब और फारस की खाड़ी के बाहर स्थित चाबहार पोर्ट पर अतिरिक्त तेल के प्रवाह के सबसे सबूत देखे गए हैं.
हालांकि, जानकारों को उम्मीद थी कि इस करार के बाद पूरे क्षेत्र में तेल और गैस की आवाजाही आसान हो जाएगी. लेकिन फिलहाल चाबहार में ही सबसे ज्यादा हलचल देखी जा रही है. इस बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौते को लेकर शुरू होने वाली बातचीत टल गई है. यह देरी साउथ लेबनान में इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकियों के बीच रातभर हुई झड़प के बाद हुई है. अभी यह साफ नहीं है कि इस राजनीतिक देरी का होर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी के शिपिंग रूट पर क्या असर पड़ेगा.
इलाके में शुक्रवार सुबह के समय जहाजों की आवाजाही थोड़ी कम देखी गई और कोई भी गैर-ईरानी टैंकर फारस की खाड़ी से बाहर जाता नहीं दिखा. जबकि इससे एक दिन पहले गुरुवार को करीब एक करोड़ बैरल तेल ले जाने वाले जहाज इस रास्ते से गुजर रहे थे. इसके अलावा, आने वाले दिनों में कुछ और जहाजों की हलचल दिखने की उम्मीद है, क्योंकि कई जहाज ओमान के तट के करीब से अपने लोकेशन ट्रैकर को बंद करके सफर कर रहे हैं.