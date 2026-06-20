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शांत‍ि समझौते के बाद भर-भरकर आ रहा क्रूड ऑयल, ईरान पोर्ट से रवाना हुआ 2 करोड़ बैरल कच्‍चा तेल

Iran America Peace Agreement: अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौता होने के बाद धीरे-धीरे क्रूड ऑयल सप्‍लाई के हालात सामान्‍य हो रहे हैं. ब्लूमबर्ग के अनुसार 11 बड़े तेल टैंकर का जत्था रवाना हुआ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 20, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:29 PM IST
शांत‍ि समझौते के बाद भर-भरकर आ रहा क्रूड ऑयल, ईरान पोर्ट से रवाना हुआ 2 करोड़ बैरल कच्‍चा तेल
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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