Crude Oil on Iran Port: अमेर‍िका और ईरान के बीच तीन महीने से भी ज्‍यादा समय तक चले संघर्ष के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्‍य हो रहे हैं. दोनों देशों के बीच सहमत‍ि बनने के बाद ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को खोल द‍िया है. अब होर्मुज खुलने के साथ ही ईरान से क्रूड ऑयल के एक्‍सपोर्ट ने एक बार फ‍िर से रफ्तार पकड़ ली है. यह बदलाव तेहरान और वाशिंगटन (अमेरिका) के बीच हुए शांति समझौते के बाद देखने को मिला है. ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी शिपिंग डेटा के अनुसार ओमान की खाड़ी में स्थित पोर्ट से अचानक 11 बड़े तेल टैंकर का एक जत्था रवाना हुआ है. इन टैंकर में करीब दो करोड़ बैरल क्रूड ऑयल लदा हुआ है.