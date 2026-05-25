Crude Oil: कच्चा तेल धड़ाम, भारत में फिर से क्यों बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम? होर्मुज पर मिली खुशखबरी से 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा तेल

Crude Oil Price Today 25 May: अमेरिका-ईरान के बीच समझौते को लेकर फाइनल दौर की बातचीत और होर्मुज खुलने की संभावनाओं के चलते आज कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई. कच्चा तेल आज 5 फीसदी तक फिसल गया, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में चौथी बार बढ़ोतरी कर दी गई है.
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Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच खत्म होते विवाद और डील पर बनती सहमति का असर आज कच्चे तेल की कीमत पर दिखा. अमेरिका और ईरान दोनों के बीच समझौते की उम्मीदों की वजह से सोमवार को ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. कच्चा तेल 5 फीसदी से अधिक गिरकर 100 डॉलर के नीचे पहुंच गया. ब्रेंट ऑयल 97 डॉलर प्रति बैरल और WTI ऑयल 91 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमत 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गई है. जहां कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई तो वहीं भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए. 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं. 25 मई को भारत में पेट्रोल के दाम 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया. 15 मई के बाद से ये चौथी बढ़ोतरी है. इससे पहले 15 मई को 3 रुपये, 19 मई को 90 पैसे, 23 मई को 87 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी.
ग्लोबल मार्केट में ब्रेंड क्रूड ऑयल 5.01 डॉलर गिरकर 98.50 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं WTI क्रूड की कीमत 5.02 डॉलर की गिरावट के साथ 91.58 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कच्चे तेल की कीमत में आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह होर्मुज खुलने पर मिली खुशखबरी रही. कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है. 10 दिनों में 4 बार पेट्रोल महंगा हो चुका है, करीब 7 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है. ऐसे में मन में ये सवाल जरूर होगा कि जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरे है तो भारत में तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल क्यों महंगा कर दिया ? दरअसल तेल कंपनियों ने बीचे दो महीनों से जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे तो भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोककर रखा था. जिसकी वजह से तेल कंपनियों को रोजाना करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था. तेल कंपनियां अब इसी नुकसान री भरपाई कर रही हैं.
अमेरिका के साथ समझौते पर बनती सहमति के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति जताई है. ईरान ने बड़ा ऐलान किया है कि अगले 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य हो जाएगी.इस खबर ने बड़ी राहत दी है. दुनिया के 20 फीसदी से अधिक तेल और गैस का आयात-निर्यात इसी रास्ते से होता है. कच्चे तेल की कीमत में आई इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह यही खबर रही है.
होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका और ईरान के बीच बनती सहमति भारत के लिए राहत भरी खबर है, क्योंति इस रास्ते के खुलने से भारत में गैस और तेल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी. भारत में तेल और गैस के आयात की लागत में कमी आएगी. तेल और गैस संकट खत्म हो जाएगा और अगर ये रास्ता पूरी तरह से खुद गया तो कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट आएगी और भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम गिर सकते हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने पर सहमति बन रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद बाजार में सकारात्मक माहौल बना है. ट्रंप की ओर से संकेत दिए हैं कि दोनों देश एक समझौता ज्ञापन (MoU) काफी हद तक तय हो चुका है. इस डील का सबसे बड़ा डेडलॉक न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स था, जिसे खत्म करने और समृद्ध यूरेनियम को उसके क्षेत्र से हटाने पर ईरान मान गया है.मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही सामान्य होने से तेल के दाम में आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है. अमेरिका और ईरान 60 दिन के युद्धविराम विस्तार पर सहमत हो सकते हैं
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