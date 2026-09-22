/क्रूड ऑयल की कीमत में हल्की तेजी, क्या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से मुलाकात?

Crude Oil Price: इंटरनेशनल मार्केट में कई दिन की लगातार गिरावट के बाद मंगलवार को क्रूड ऑयल की कीमत में हल्की तेजी देखने को मिली है. इस हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की उम्मीद से बाजार संभलता नजर आ रहा है. हालांकि, मिडिल ईस्ट (Middle East) में जारी तनाव, यमन के हूती हमलों और लीबिया में प्रोडक्शन में आई कटौती के कारण क्रूड ऑयल के मार्केट में अभी भी सतर्कता का माहौल बना हुआ है. कई दिन से चल रही लगातार बिकवाली के बाद बाजार अब स्थिरता की तरफ बढ़ रहा हैं.
निवेशकों ने इस हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली संभावित कूटनीतिक बातचीत के घटनाक्रम पर करीब से नजर बनाई हुई है. नवंबर डिलीवरी वाला ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 22 सेंट चढ़कर 100.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) का अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 95.8 डॉलर प्रति बैरल पर टिका रहा, जबकि इसका ज्यादा एक्टिव नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 13 सेंट चढ़कर 92.49 डॉलर प्रति बैरल हो गया.
अमेरिका और ईरान के बीच बयानों का दौर जारी रहने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह न्यूयोर्क में मौजूद रहने वाले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मिलने के लिए तैयार हैं. केसीएम ट्रेड के चीफ मार्केट एनालिस्ट टिम वाटरेर के अनुसार डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट क्रूड में आई तेजी बाजार में किसी बड़े बदलाव की वजह से नहीं, बल्कि शॉर्ट-कवरिंग के कारण आई है. जिन ट्रेडर्स ने कीमतों में और गिरावट पर दांव लगाया था, वे अब कूटनीतिक बातचीत के नतीजे आने तक अपना रिस्क कम कर रहे हैं.
यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यानबू स्थित अरामको की सुविधा पर हमलों को तेज कर दिया है. सूत्रों के अनुसार, सऊदी अरब की अपील के बाद चीन ने ईरान से हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए मदद मांगी है. ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हमलों के बाद सऊदी अरामको ने होर्मुज स्ट्रेट से निर्यात बढ़ा दिया है. आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी ने रविवार को गल्फ सेक्टर में सात सुपरटैंकर में करीब 14 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल लोड किया है.
दूसरी तरफ, लीबिया के नेशनल ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष मसूद सुलेमान ने पुष्टि की है कि देश के शरारा (Sharara) ऑयल सेक्टर में प्रोडक्शन में कुछ गिरावट आई है. हालांकि, इसके कारणों का अभी खुलासा नहीं किया गया है. जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत की दिशा पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, तब तक क्रूड ऑयल की कीमत एक सीमित दायरे में रहेंगी और ग्लोबल खबरों के प्रति बेहद संवेदनशील बनी रहेंगी.
क्रूड ऑयल के दाम में पिछले लंबे समय से चल रही उठापटक के बीच देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड नीचे आया तो आम जनता का यही सवाल था कि क्या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्हें मिलेगा? लेकिन अब फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि पेट्रोल-डीजल के दाम में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को पिछले रेट पर ही स्थिर रखा. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.