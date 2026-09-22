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क्रूड ऑयल की कीमत में हल्की तेजी, क्या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से मुलाकात?

Petrol-Diesel Price: संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने की उम्मीद से पहले इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में हल्की तेजी देखी जा रही है. हाालांकि, इस तेजी के बीच घरेलू बाजार में तेल की कीमत में किसी तरह का बदलाव देखने के लिए नहीं मिला.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 22, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:21 AM IST
क्रूड ऑयल की कीमत में हल्की तेजी, क्या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से मुलाकात?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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