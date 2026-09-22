/क्रूड ऑयल की कीमत में हल्की तेजी, क्या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान से मुलाकात?

क्रूड ऑयल के दाम में पिछले लंबे समय से चल रही उठापटक के बीच देश की सरकारी तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड नीचे आया तो आम जनता का यही सवाल था कि क्‍या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्‍हें मिलेगा? लेकिन अब फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है. प‍िछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था क‍ि पेट्रोल-डीजल के दाम में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को पिछले रेट पर ही स्‍थ‍िर रखा. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.