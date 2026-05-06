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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price Crash: US-Iran डील की उम्मीद से टूटा बाजार, कच्चा तेल 11% लुढ़का; जानिए क्यों अचानक गिरे दाम

Crude Oil Price Crash: US-Iran डील की उम्मीद से टूटा बाजार, कच्चा तेल 11% लुढ़का; जानिए क्यों अचानक गिरे दाम

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मई डिलीवरी वाले कच्चे तेल का भाव ₹1,110 यानी 11.45% गिरकर ₹8,588 प्रति बैरल रह गया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 06, 2026, 06:49 PM IST
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Crude Oil Price Crash:  कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली है. फ्यूचर्स ट्रेड में दाम 11% से अधिक गिरकर ₹8,588 प्रति बैरल तक आ गए हैं. ये गिरावट वैश्विक बाजारों में तेज कमजोरी के चलते आई, जहां अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते के संकेत मिल रहे हैं. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मई डिलीवरी वाले कच्चे तेल का भाव ₹1,110 यानी 11.45% गिरकर ₹8,588 प्रति बैरल रह गया है. इस दौरान 12,132 लॉट का कारोबार हुआ है.

11% गिर गई कीमत

इसी तरह जून कॉन्ट्रैक्ट भी ₹1,098 यानी 11.69% टूटकर ₹8,298 प्रति बैरल पर आ गया. इसमें 4,274 लॉट का कारोबार दर्ज हुआ. एनालिस्ट के अनुसार, तेल की कीमतों पर दबाव उस समय बढ़ा जब खबरें आईं कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक प्रारंभिक समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है. इस समझौते का उद्देश्य मौजूदा तनाव को खत्म करना और व्यापक परमाणु वार्ता का रास्ता खोलना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित फ्रेमवर्क में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन (न्यूक्लियर एनरिचमेंट) पर रोक के बदले प्रतिबंधों में राहत, जमे हुए अरबों डॉलर की राशि की रिहाई और होर्मुज में शिपिंग पर पाबंदियों में ढील शामिल हो सकती है.

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कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई. जुलाई डिलीवरी के लिए ब्रेंट क्रूड $11.57 यानी 10.53% गिरकर $98.30 प्रति बैरल पर आ गया. वहीं, न्यूयॉर्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) $12.39 यानी 12.11% गिरकर $89.88 प्रति बैरल पर पहुंच गया है. ब्रोकरेज फर्म कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक, तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है क्योंकि जियो-पॉलिटिकल जोखिम कम हुआ है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए होर्मुज में एस्कॉर्ट ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है और युद्धविराम भी जारी है.

वहीं, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि संघर्ष विराम कायम है. अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने भी संकेत दिया कि हालिया घटनाएं बड़े स्तर पर तनाव बढ़ाने लायक नहीं हैं. इससे तेल की कीमतों पर और दबाव पड़ा है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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