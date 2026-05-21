Advertisement
trendingNow13225082
Hindi NewsबिजनेसCrude Oil: ट्रंप की बातों से फिसला कच्चा तेल शाम होते ही अचानक क्यों उबलने लगा, खामेनेई के एक बयान ने बदला पूरा खेल, भारत की बढ़ी टेंशन

Crude Oil: ट्रंप की बातों से फिसला कच्चा तेल शाम होते ही अचानक क्यों उबलने लगा, खामेनेई के एक बयान ने बदला पूरा खेल, भारत की बढ़ी टेंशन

Crude oil Price:  गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल 103 डॉलर प्रति बैरल पर फिसल चुका था.  क्रूड की कीमत 2 फीसदी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहा था. तेल में बिकवाली देखी जा रही थी. जैसे ही घड़ी की सूई 5 बजे पर गई अचानक तेल के दाम में भयंकर तेजी लौटने लगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 21, 2026, 07:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Crude Oil: ट्रंप की बातों से फिसला कच्चा तेल शाम होते ही अचानक क्यों उबलने लगा, खामेनेई के एक बयान ने बदला पूरा खेल, भारत की बढ़ी टेंशन

Crude Oil Price Hike:  अमेरिका और ईरान के बीच बात बनती नहीं दिख रही है. अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है, वहीं ईरान ने जिद ठान रखी है कि वो यूरेनियम को देश से बाहर नहीं जाने देगा. अमेरिका-ईरान के टशन ने तेल की चाल बिगाड़ रखी है. कच्चे तेल की दाम एक बयान से पलट जाते हैं. बुधवार 20 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल सप्लाई बहाल करने की बात कही तो कच्चे तेल के दाम में सीधे 5% की गिरावट आ गई. गुरुवार शाम होते-होते ईरान की ओर से एक ऐसा बयान आया, जिसने तेल के दाम में फिर से भूचाल ला दिया है.  

क्यों अचानक तेल के दाम में आई तेजी  

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल 103 डॉलर प्रति बैरल पर फिसल चुका था.  क्रूड की कीमत 2 फीसदी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार कर रहा था. तेल में बिकवाली देखी जा रही थी. जैसे ही घड़ी की सूई 5 बजे पर गई अचानक तेल के दाम में भयंकर तेजी लौटने लगी. कच्चा तेल 103 डॉलर से सीधे 108.26 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.  ब्रेंट क्रूड में 3.06 फीसदी से अधिक का उछाल आया, WTI 3.68 फीसदी की तेजी के साथ 101.88 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.  

क्यों अचानक कच्चे तेल में आई तेजी ? 

कल तक ट्रंप दावा कर रहे थे कि होर्मुज जल्द खुलेगा, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने साफ कर दिया है कि हाई एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर नहीं जाने देंगे. ये बयान सीधे अमेरिका-इजरायल को चुनौती है. ईरान को डर है कि अगर उसने यूरेनियम बाहर भेज दिया, तो भविष्य के लिए और कमजोर हो जाएगा.  वहीं अमेरिका साफ कर चुका है कि अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो हमले फिर से शुरू हो जाएंगे. सिर्फ युद्ध फिर से शुरू होने का डर नहीं बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की उम्मीद खत्म हो गई है. अगर यु्द्ध फिर से भड़का तो तेल की कीमतों में और तेजी आएगी. दुनिया के सबसे अहम ऑयल सप्लाई रूट्स के बंद रहने से तेल की कीमतें बढ़ रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए क्या है खतरा

कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत की मुश्किल बढ़ेगी. भारत में पहले ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ चुके हैं. कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ी तो तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ेगा, जिसकी वजह से लागत का बोझ आम जनता पर पड़ सकता है. यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. भारत की तेल कंपनियां पहले से 1000 करोड़ रुपये रोजाना का नुकसान झेल रही है. अगर कच्चे तेल के दाम और बढ़े तो मुश्किल बढ़नी तय है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

crude oil

Trending news

ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते
lifestyle
ये है भारत का सबसे महंगा आम, सोने के जेवर भी लगेंगे सस्ते
Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! US के बाद भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह
iran
Iran War का वो सबक जिसने दुनिया को हिलाया! US के बाद भारत रचने जा रहा नया चक्रव्यूह
भारत का वो राज्य जहां उगता है सबसे ज्यादा मोरिंगा, कहते हैं सहजन कैपिटल
Capital of India
भारत का वो राज्य जहां उगता है सबसे ज्यादा मोरिंगा, कहते हैं सहजन कैपिटल
भारत का वो राज्य जहां सबसे ज्यादा उगता है कद्दू, कहलाता है Pumpkin Capital
Pumpkin capital
भारत का वो राज्य जहां सबसे ज्यादा उगता है कद्दू, कहलाता है Pumpkin Capital
Essel का फुल फॉर्म गूगल पर भी नहीं मिलेगा, चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सुनाई कहानी
100 years of Essel Group
Essel का फुल फॉर्म गूगल पर भी नहीं मिलेगा, चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने सुनाई कहानी
मुंबई में 500 घरों पर चला बुलडोजर! ईद से पहले मचा हाहाकार!
mumbai
मुंबई में 500 घरों पर चला बुलडोजर! ईद से पहले मचा हाहाकार!
गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी
kashmir snowfall
गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी
लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट रद्द
AIR INDIA
लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट रद्द
देश को मिला पहला एआई मंत्री, केंद्र नहीं केरल से शुरुआत; क्या-क्या करेगा AI मंत्रालय
Kerala
देश को मिला पहला एआई मंत्री, केंद्र नहीं केरल से शुरुआत; क्या-क्या करेगा AI मंत्रालय
AI से हेल्‍प लें लेकिन ये कभी मानवीय मौलिकता की जगह नहीं ले सकता: डॉ सुभाष चंद्रा
Dr Subhash Chandra
AI से हेल्‍प लें लेकिन ये कभी मानवीय मौलिकता की जगह नहीं ले सकता: डॉ सुभाष चंद्रा