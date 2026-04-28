Crude Oil Import From Russia: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग के बाद ईरान ने स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज (strait of hormuz) को बंद कर रखा है. होर्मुज के बंद होने के बाद दुन‍ियाभर में तेल और गैस की सप्‍लाई चेन टूट गई. इसका असर अलग-अलग देशों में चल रही क्राइस‍िस के रूप में देखा जा रहा है. ऐसे में भारत ने अपनी क्रूड से जुड़ी जरूरत को पूरा करने के ल‍िए रूस का रुख क‍िया था. अब तेल और गैस के संकट के बीच रूसी तेल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. भारत सबसे ज्‍यादा क्रूड ऑयल भारत से आयात करता है. लेक‍िन हाल के महीनों में वहां से इम्‍पोर्ट में कमी आई है.

भारत ने अप्रैल के महीने में रूस से क्रूड ऑयल इम्‍पोर्ट करने की रफ्तार को धीमा कर द‍िया है. मार्च के महीने में क्रूड ऑयल के आयात में उछाल देखा गया था. लेकिन अप्रैल में यह आयात महीने दर महीने 20 फीसदी घटकर 1.57 मिलियन (15.7 लाख) बैरल रोजाना पर रह गया. यह ग‍िरावट ईरान संकट और अमेरिकी बैन के बीच हुए उतार-चढ़ाव के बाद देखा जा रहा है. रूस से क्रूड सप्‍लाई में आ रही ग‍िरावट के बीच ट्रंप ने जरूरत राहत महसूस की होगी. क्‍योंक‍ि ट्रंप ने पहले ही भारत के रूस से तेल आयात करने पर बैन लगा द‍िया था. आइए जानते हैं मार्च के महीने क्रूड के आयात में बड़ा उछाल क्‍यों देखा गया?

मार्च में क्‍यों आया बड़ा उछाल?

मार्च में भारत ने रूस से करीब 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा. क्रूड ऑयल के आयात का यह आंकड़ा काफी बढ़ोतरी वाला था. तेल के आयात में आई उछाल की वजह ईरान जंग के दौरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होने का खतरा था. इसके बाद म‍िड‍िल ईस्‍ट (गल्फ) से तेल की सप्लाई पर असर पड़ा. भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने जल्द विकल्प ढूंढते हुए समुद्र में गुजर रहे रूसी तेल के कार्गो (फ्लोटिंग कार्गो) को खरीद लिया.

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भारत तक तेल पहुंचने में लगता है एक महीना

भारतीय महासागर और आसपास के इलाकों में उपलब्‍ध सस्‍ता रूसी तेल आसानी से मिल गया. क्रूड ऑयल के आयात में उछाल के बावजूद फरवरी महीने में रूसी पोर्ट से लोडिंग महज 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही. अमेरिका की तरफ से लगाए गए बैन के कारण यह सब हुआ. रूस से भारत तक तेल पहुंचने में एक महीने का समय लगता है.

अप्रैल के महीने में आयात में क्‍यों आई ग‍िरावट?

अप्रैल में रूसी पोर्ट से लोडिंग बढ़कर 1.5 मिलियन बैरल रोजाना की हो गई, लेकिन कुल आयात कम रहा. इसका कारण यह रहा क‍ि मार्च का फ्लोटिंग स्टॉक करीब-करीब खत्म हो गया था. साथ ही, मार्च के महीने में यूक्रेन के हमले से रूस के बाल्टिक सागर टर्मिनल पर लोडिंग बैन हुई, ज‍िसका असर अप्रैल में भी देखा जा रहा है.

क‍िसने क‍ितना खरीदा रूसी तेल?

1 से 26 अप्रैल तक के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्‍यादा तेल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ल‍िम‍िटेड (IOCL) की तरफ से खरीदा गया. आईओसीएल (IOCL) ने इस दौरान रोजाना करीब 6.7 लाख बैरल क्रूड ऑयल की प्रत‍िद‍िन खरीद की. कुल आयात का करीब 42 प्रतिशत है. मार्च महीने में यह आंकड़ा 5.89 लाख बैरल प्रतिदिन का था. इसके अलावा-

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रोजाना 2.63 लाख बैरल का आयात क‍िया.

बीपीसीएल ने प्रत‍िद‍िन 1.36 लाख बैरल का इम्‍पोर्ट क‍िया.

एचपीसीएल ने रोजाना 83 हजार बैरल प्रतिदिन का आयात क‍िया.

एमआरपीएल ने हर द‍िन 68 हजार बैरल क्रूड ऑयल का आयात क‍िया.

एचएमईएल का आंकड़ा 66 हजार बैरल प्रतिदिन का रहा.

नयारा एनर्जी ने महज 28 हजार बैरल प्रतिदिन का आयात क‍िया.

बाजार में क्‍या बड़ा ट्रेंड द‍िखा?

जनवरी के महीने में महज तीन रिफाइनर‍ियां इंडियन ऑयल, नयारा और बीपीसीएल रूसी तेल खरीद रही थीं. अमेरिकी बैन की वजह से कई कंपनियां डरी हुई थीं. लेकिन अब करीब सभी रिफाइनरी रूसी क्रूड ऑयल की खरीद कर रही हैं. रिलायंस ने फरवरी के महीने में रूस से दोबारा आयात शुरू किया. केप्लर के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट निखिल दुबे के अनुसार, होर्मुज का अस्थायी तौर पर बंद होना मार्च में आए उछाल का अहम कारण था. इससे गल्फ से आने वाली सप्लाई का नुकसान हुआ और रूसी तेल पर काम क‍िया गया.

क्‍या है भारत की रणनीत‍ि?

मार्च कें क्रूड ऑयल का आयात बढ़ने से यह साफ है क‍ि मोदी सरकार सस्ता रूसी तेल हासिल करने की अपनी रणनीति पर काम कर रही है. ग्‍लोबल सप्लाई में गड़बड़ी, ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और बैन के बीच भारत अपनी एनर्जी जरूरतें पूरा कर रहा है. पिछले कुछ सालों के दौरान कम कीमत के कारण रूसी क्रूड ऑयल भारत की एनर्जी जरूरत का बड़ा हिस्सा बन गया. अप्रैल में स्थिति सामान्य होती द‍िख रही है. लेकिन आने वाले समय में ग्‍लोबल घटनाओं से फिर से आयात का पैटर्न बदल सकता है.